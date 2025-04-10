OpenAI, Elon Musk'a karşı dava açtığını açıkladı. Yapay zekâ devi, Musk'ın açtığı davalar ve satın alım teklifi nedeniyle şirkete zarar vermeye çalıştığını söylüyor.

OpenAI ve Elon Musk arasındaki gerginlik aylardır devam ediyordu. Musk, yapay zekâ devine ilk olarak yaz aylarında dava açmıştı. Davanın nedeninde ise ise şirketin insanlığa yardım etmeyi amaçlayan temel hedefinden sapması ve kâra odaklanması olduğunu belirtmişti. Birkaç ay önce ise Musk’ın OpenAI’ı satın almak için 97,4 milyar dolarlık bir teklif yaptığını görmüştük. Şirket, bu teklifi reddetmişti.

Şimdi ise OpenAI tarafından bir açıklama geldi. ChatGPT geliştiricisi, Musk’ın durmak bilmediğini belirterek karşı dava açtıklarını aktardı.

OpenAI, Musk’ın hamlelerinin şirkete zarar verdiğini ve hemen durması gerektiğini söylüyor

Dava dosyasında OpenAI avukatları, Elon Musk’ın son zamanlarda açtığı davaların, yaptığı satın alma teklifinin şirketin geleceğine zarar verdiğini ifade etti. Bu yaklaşımın hemen durması gerektiğini de ekledi. Davanın duruşmasının 2026 ilkbaharında görülmesi bekleniyor.

Buna ek olarak şirket, X hesabı üzerinden de bir açıklama paylaştı. Bu açıklamada, “Elon’ın bize durmaksızın yaptığı eylemler, OpenAI’ı yavaşlatmak ve kişisel çıkarı için yapay zekâ yeniliklerinin kontrolünü ele geçirmek için yapılan kötü niyetli taktiklerdir. Bugün onu durdurmak için karşı dava açtık.” ifadeleri kullanıldı.

Bu dava, iki taraf arasındaki gerginliğin aylarca devam edeceğinin bir göstergesi. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.