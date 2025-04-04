OpenAI, rafa kaldırılan o3 modelini yeniden gündeme aldı. Şirket ayrıca GPT-5 için de çıkış tarihine dair bilgi paylaştı.

Şubat ayında rafa kaldırılan o3 modeli, OpenAI’nin planlarına yeniden dahil oldu. Şirket, hem o3’ü hem de o4-mini’yi önümüzdeki birkaç hafta içinde paylaşmayı planlıyor. GPT-5 içinse biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor ama eli kulağında diyebiliriz.

OpenAI CEO’su Sam Altman, X üzerinden yaptığı açıklamada, GPT-5’in beklenenden daha geç çıkmasının nedenlerini paylaştı.

Altman: GPT-5’i birkaç ay içinde yayımlamayı planlıyoruz

Altman, GPT-5’in daha gelişmiş bir sürüme ulaşabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini paylaştı. Tüm özelliklerin sorunsuz bir şekilde bir araya getirilmesinin beklediklerinden daha zor olduğunu belirtti. Aynı zamanda beklenen yoğun talebi karşılayabilmek adına altyapı kapasitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Son olarak, GPT-5’i birkaç ay içinde yayımlamayı planladıklarını da ekledi; kısacası yeni modelin eli kulağında.

Yeni sürümün farklı zekâ seviyeleriyle çalışacak şekilde tasarlandığını ve bu özelliklerin kullanıcıya abonelik paketlerine göre sunulacağını da ekledi. OpenAI, yalnızca GPT-5’e odaklanmakla kalmadığını da duyurdu. Şirket, o3 pro ve o4-mini modellerinin yanı sıra, GPT-2’den bu yana ilk kez açık kaynaklı bir dil modeli yayımlamayı planladığını açıkladı. Yeni modelin de akıl yürütme yeteneklerine sahip olacağını ve yayımlanmadan önce çeşitli güvenlik değerlendirmelerinden geçirileceğini bildirdi.