OpenAI, siber güvenlik uzmanları ve savunma ekipleri için hazırladığı GPT-5.4-Cyber modelini duyurdu. Yeni yapay zekâ modeli, kötüye kullanım riskini azaltmak için herkese değil; kimliği doğrulanmış araştırmacılar, güvenlik şirketleri ve kurumsal savunma ekiplerine kademeli olarak açılacak.

Yapay zekâ dünyasında yarış iyice hızlanırken OpenAI’dan bu kez doğrudan siber güvenlik tarafını ilgilendiren dikkat çekici bir duyuru geldi. Şirket, GPT-5.4-Cyber adını verdiği yeni modelini tanıttı. Bu model, bildiğimiz genel amaçlı yapay zekâlardan biraz farklı; çünkü doğrudan güvenlik araştırmaları, savunma senaryoları ve zafiyet analizi gibi işlere odaklanacak şekilde geliştirildi.

İşin en dikkat çekici kısmıysa şu: OpenAI bu modeli herkese açmıyor. Şirket, daha “sınırsız” çalışan ve siber güvenlik tarafında daha fazla yetenek sunan bu sistemi yalnızca doğrulanmış kullanıcılarla buluşturacak. Yani burada amaç, güvenlik uzmanlarının elini güçlendirirken aynı zamanda kötü niyetli kullanım ihtimalini de mümkün olduğunca sınırlamak.

GPT-5.4-Cyber tam olarak ne yapıyor?

OpenAI’ın açıklamasına göre GPT-5.4-Cyber, standart GPT-5.4’ün siber güvenlik tarafına özel olarak ince ayarlanmış bir versiyonu. En büyük farkı da meşru güvenlik işleri söz konusu olduğunda daha az frene basması. Başka bir deyişle model; savunma amaçlı kod inceleme, güvenlik eğitimi ve sorumlu açık araştırmaları gibi alanlarda daha az sınırlı olacak şekilde tasarlandı.

Bir diğer önemli detay da modelin binary reverse engineering desteği sunması. Bu da güvenlik profesyonellerinin, kaynak koda erişmeden derlenmiş yazılımları analiz edebilmesi anlamına geliyor. Yani bir yazılımın içinde zararlı davranış olup olmadığını, güvenlik açığı taşıyıp taşımadığını ya da ne kadar dayanıklı olduğunu anlamak için daha gelişmiş bir yardımcı devreye giriyor. Özellikle profesyonel güvenlik ekipleri için bu tarafın fazlasıyla önemli olduğunu söyleyebiliriz.

OpenAI neden böyle bir model çıkardı?

Şirkete göre siber tehditler geleceğin değil, bugünün problemi. OpenAI da bu yüzden daha güçlü modeller gelmeden önce savunma tarafını büyütmek istiyor. Açıklamada; mevcut yapay zekâ sistemlerinin bile kod tabanlarında akıl yürütme, zafiyet bulma ve güvenlik iş akışlarını hızlandırma konusunda ciddi fayda sağladığı vurgulanıyor. Kısacası OpenAI, “saldırganlar bu araçları deniyorsa savunmacılar da daha iyi araçlara sahip olmalı” yaklaşımını benimsiyor.

Şirket ayrıca bu hamleyi tek başına bir model lansmanı olarak konumlandırmıyor. Trusted Access for Cyber (TAC) adlı programın büyütülmesi, güvenlik ekiplerine özel erişim katmanları, siber güvenlik hibeleri ve Codex Security gibi araçlarla birlikte daha geniş bir savunma planının parçası olarak görüyor. OpenAI’ın verdiği bilgiye göre Codex Security, son dönemde binlerce kritik ve yüksek önemde güvenlik açığının kapatılmasına katkı sundu.