İçerik Üreticilerini Sevindirecek Gelişme: CapCut, Yeteneklerini Doğrudan Gemini'ye Taşıyor!

CapCut, Gemini ile yeteneklerini birleştirecek iş birliğini duyurdu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İçerik üreticilerinin ve video kurgusuyla uğraşanların en büyük çilesi, fikir bulmak için bir uygulamada gezinirken montaj yapmak için de bir diğerine koşturmaktan ibaret. Google ve CapCut, bu bitmeyen "sekme değiştirme" döngüsüne son vermeye hazırlanıyor.

Sosyal medya dünyasının en popüler video düzenleme araçlarından biri olan CapCut, Google’ın yapay zekâ uygulaması Gemini ile büyük bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu iş birliği sayesinde, yakın zamanda Gemini uygulamasından çıkış yapmanıza gerek kalmadan görsellerinizi ve videolarınızı doğrudan CapCut araçlarıyla düzenleyebileceksiniz.

İş birliği neleri içerecek?

Gelişmeyi X hesabı üzerinden doğrulayan CapCut, kullanıcıların "Gemini içindeyken CapCut'ın gelişmiş kreatif ve düzenleme yeteneklerini kullanabileceğini" belirtti.

Şirket, içerik üretiminin geleceğinin çok daha diyalog bazlı, sezgisel ve araçlar arası akıllı entegrasyonlara dayalı olacağına inanıyor. Yani gelecekte yapay zekâya sadece "şunu yap" demeyeceğiz, o işi yaparken tüm araçlar elimizin altında olacak.

Bu ortaklık içerik üreticilerine ne kazandıracak?

Mevcut düzende iki uygulama arasında mekik dokumak vakit kaybettiriyor. Önce Gemini’ye girip beyin fırtınası yapıyor, video metni yazdırıyor veya bir görsel üretiyorsunuz. Ardından bu malzemeleri alıp CapCut’a taşıyor ve montaj masasına oturuyorsunuz. İşte bu çok adımlı maraton yakında tarihe karışıyor.

Yeni dönemde aklınıza gelen bir konsepti Gemini içinde olgunlaştırabilecek, medyayı üretebilecek ve son rötuşları yine aynı ekrandan çıkmadan yapabileceksiniz.

CapCut bu özelliğin "çok yakında" geleceğini onayladı ancak henüz net bir çıkış tarihi paylaşmadı.

