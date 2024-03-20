OpenAI'ın kişiselleştirilmiş GPT'lerin yer aldığı mağazasının çok sayıda spam yapay zekâ aracı ile dolu olduğu ortaya çıktı.

OpenAI, Kasım 2023'te ilk defa bir geliştirici konferansı düzenlemişti. Bu konferansta sahneye çıkan Sam Altman, farklı görevleri yerine getirebilecek özelleştirilmiş GPT'lerin yer aldığı mağazanın da duyurusunu yapmıştı.

Altman'a göre GPT'ler, neredeyse her iş için kullanılabilecekti. Ancak gelen son haberlere göre mağazada işler çok da iyi gitmiyor.

GPT Store'da çarşı pazar karışmış duruyor

Techcrunch'ın yaptığı incelemeye göre GPT Store, her türden garip ve muhtemelen telif sorunlarına yol açabilecek uygulamalar ile dolu. Bu da OpenAI'ın mağaza moderasyonu açısından ipleri çok da sıkı tutmadığını düşündürüyor.

Mağazada yer alan GPT'ler arasında, Disney ya da Marvel gibi markaların tarzlarında çizimler yapmayı sağlayan araçlar da bulunuyor. Öte yandan mağazada, Turnitin ve Copyleaks gibi kopya/intihal/yapay zekâ ürünü tespit programlarını aşabildiğini iddia eden ve üçüncü parti sitelerde ödeme alan uygulamalar da bulunuyor.

Geliştiriciler, GPT'lerini mağazada yayımlayabilmek için kullanıcı profillerini onaylatmak ve OpenAI'ın incelemesini geçmek zorundalar. Bu incelemeler için de hem insan moderatörler hem de otomatik değerlendirme sistemleri bir arada çalışıyor.

GPT'leri inşa etmek için ise kodlama bilmek gerekmiyor, GPT Builder adlı araçla GPT'ler oluşturulabiliyor.

Uygulama sayısı 3 milyonu buldu

Muhtemelen bu pazara girişin çok kolay olmasından kaynaklı olarak GPT Store oldukça hızlı büyüdü ve mağazadaki içerik sayısı, Ocak ayında kabaca 3 milyonu buldu. Öte yandan bu büyüme, yanında bazı sorunları da getiriyor gibi gözüküyor. Bunların en başında da telif hakları konusu geliyor.

Mağazadaki pek çok GPT, popüler kitaplar, filmler, diziler ve video oyunları üzerine hazırlanmış durumda. Bu durum da beraberinde telif tartışmalarını getiriyor. Eser sahiplerinden onay almamış geliştiricilerin ürünleri, kullanıcıları bir anda farklı sorunlarla karşı karşıya getirebileceği gibi devam eden yapay zekâ ve telif davaları için de örnek teşkil edebilir.

OpenAI, DMCA düzenlemesi kapsamında bu tür ihlallerden sorumlu tutulamıyor, YouTube ve Facebook gibi diğer mecralar gibi sadece güvenli liman oluşturduklarını ancak içeriklerden sorumlu olmadıklarını belirtiyorlar.

Platformda ayrıca başkalarını taklit etmeye çalışan ve OpenAI politikalarının dışına çıkmayı amaçlayan uygulamalar da olduğu görülüyor. ChatGPT'nin GPT mağazası, daha uzun süre tartışılacak gibi duruyor. Belki de bu dönemi ileride, yapay zekânın büyüme sancısı olarak hatırlayacağız.

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