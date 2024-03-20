Suudi Arabistan yönetimi, yapay zekâ pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Orta Doğu ülkesi, planladığı yatırımı gerçekleştirebilmesi durumunda pazarın en büyük aktörü olabilir.

Suudi Arabistan Hükümeti, yapay zekâya yatırım yapılması amacıyla yaklaşık 40 milyar dolarlık bir fon oluşturulmasına karar verdi. Bu kararın meyvesini vermesi durumunda Suudi Arabistan, daha şimdiden insanların hayatlarını şekillendirmeye başlamış olan bu teknoloji üzerinde önemli bir avantaj elde etmeyi başarabilir.

Üstelik Suudi yetkililer şimdiden harekete geçmiş durumda. Konuya yakın kaynaklara göre, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu yetkilileri, Silikon Vadisi'nin en önemli girişimcilerinden olan Andreessen Horowitz ve diğer bazı önemli isimlerle potansiyel iş birliklerini konuşmak üzere bir araya geldi.

Dünyanın en büyük yapay zekâ yatırımcısı Suudi Arabistan olabilir

Planlanan teknoloji yatırımı, Suudi Arabistan'ı bir anda dünyanın en büyük yapay zekâ yatırımcısı konumuna getirebilir. Ülke yönetimi uzun zamandır gelirlerini petrol tekelinden çıkarıp çeşitlendirmek için çalışmalar yapıyordu ve yapay zekâ yatırımları sayesinde kendilerine yeni bir kapı açabilirler. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun 900 milyar doları aşan mal varlığı bulunuyor.

Suudi Arabistan, sadece yapay zekâ modelleri geliştiren firmalara yatırım yapmayacak. Veri merkezleri, çip üreticileri ve diğer ilgili alanlarda faaliyet gösteren firmalar da bu yatırımlardan yararlanabilecek. Suudi yetkililerin bu yatırımlar kapsamında kendi yapay zekâ modellerini oluşturmayı da planladığı belirtiliyor. Wall Street bankaları aracılığıyla yönlendirilecek olan yatırımlar ile birlikte, yapay zekâ piyasası epey değişebilecek gibi gözüküyor.

Suudi Arabistan daha önce Uber gibi girişimlere destek vermiş, SoftBank insiyatifine de 45 milyar dolarla katılmıştı. SoftBank yatırımları arasında başarısız olan WeWork, Zume gibi markalar nedeniyle yetkililer, yatırımlarını bir süredir teknolojiden uzak tutuyorlardı.