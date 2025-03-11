OpenAI'ın bugün tanıttığı yeni Responses API ve Agents SDK ile kendi yapay zekâ otomasyonlarınızı hayata geçirmek mümkün olacak.

Yapay zeka ajanları, geleceğin en önemli teknolojilerinden biri olarak görülüyor ve OpenAI, geliştiricilerin tıpkı OpenAI'ın 'Operatör'ü gibi kendi yapay zekâ ajanlarını oluşturmasına yardımcı olmak için yeni araçlar sunmaya başladı.

Şirket, web’de arama yapabilen, dosyaları analiz edebilen ve bilgisayarda belirli görevleri bağımsız olarak gerçekleştirebilen yapay zekâ ajanları geliştirmek için kullanılabilecek Responses API’yi duyurdu.

Tıpkı 'Operatör'de olduğu gibi belirli görevler otomasyona bağlanabilecek

Responses API, OpenAI’ın en yeni modelleri olan GPT-4o ve GPT-4o mini ile çalışıyor ve yapay zekânın web’den gerçek zamanlı bilgi toplamasına, kullanıcı adına görevler gerçekleştirmesine ve büyük dokümanlar arasında arama yapmasına olanak tanıyor.

OpenAI, bu teknolojinin özellikle müşteri hizmetleri, hukuk danışmanlığı ve araştırma gibi alanlarda büyük kolaylık sağlayacağını belirtiyor.

Birden fazla yapay zekâ ajanı bir arada çalıştırılabilecek

Bunun yanı sıra OpenAI, geliştiricilere yapay zekâ ajanlarını yönetmeleri için Agents SDK adlı bir başka araç da sunuyor. API ekibinin ürün müdürü Nikunj Handa’ya göre Agents SDK, farklı yapay zekâ ajanlarının birlikte çalışarak daha karmaşık görevleri çözmesini sağlıyor. Bu sayede geliştiriciler, yapay zekâ ajanlarını daha verimli bir şekilde programlayabilecek ve iş akışlarını optimize edebilecek.

OpenAI, geliştiricilerden gelen geri bildirimleri değerlendirerek yeni API’yi daha güçlü ve kapsamlı hâle getirdiğini ve gelecekte de geliştirmeye devam edeceğini belirtiyor.

Artık bu araçların bireysel ve kurumsal hayatta yerini almasıyla birlikte herkes ve her şirket kendi yapay zekâ otomasyonlarını oluşturma konusunda daha efektif hareket edebilecek.