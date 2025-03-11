Sony'nin PlayStation oyunlarına yapay zekâdan güç alan karakterler getirmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Şirketten Horizon'ın yapay zekâlı Aloy karakterini içeren bir video da sızdırıldı.

Oyun şirketleri yavaş yavaş üretken yapay zekâyı yapımlarına dahil etmeye başlamıştı. Şimdi ise Sony’nin bu teknolojiyi nasıl entegre etmeyi planladığına dair bilgiler ortaya çıktı. Sızıntıya göre şirket, yapay zekâdan güç alan karakterler üzerinde çalışıyor.

Yani yakında PlayStation oyunlarında üretken yapay zekâlı karakterler görmeye başlayabiliriz. Bu da daha doğal şekilde konuşan, soruları yanıtlayabilen, doğru mimikler yapabilen karakterler gerçek olabilir demek.

Horizon serisinden Aloy’un yapay zekâdan güç alan versiyonu sızdırıldı

Bu iddia, şirket içinden gelen bir sızıntıyla desteklendi. Sızıntıda, Horizon serisinin baş karakteri olan Aloy’un yapay zekâdan güç alan versiyonunu içeren bir demoya yer verildi. Aloy’u içeren video sosyal medyada yayılsa da kısa sürede telif hakkı nedeniyle kaldırılmaya başladı.

Şimdilik kaldırılmayan bir videoyu yukarıdan görebilirsiniz. Videoya baktığımızda Aloy karakterinin direkt oyunun içinde yapay zekâ sayesinde sorulara yanıtlar verebildiğini ve mimiklere sahip olduğunu görebiliyoruz. Sesi, bildiğimiz diğer yapay zekâ sesleri gibi yapılmış. Öyle doğal hissettiren bir ses değil.

Bu, Guerilla Games’in Sony’e teknolojinin kullanımını göstermek için yaptığı bir prototip. Yani öyle kullanılabilir olacak bir şey değil. Sadece sunum yapmak için oluşturulmuş. Demoda OpenAI’ın sesten metne dönüştürme modellerinin, konuşmalar ve karar verme için ise GPT-4 ve Meta’nın Llama 3 modelinin kullanıldığını belirtelim.

Sonuç olarak kısa bir demo olsa da bu sızıntının yakında oyunların ne kadar değişebileceğinin bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki direkt oynadığınız bir karaktere yapay zekâ eklemek pek mantıklı gelmiyor ancak diğer oynanamayan karakterlerde kullanıldığında gerçekten bizi içine çeken çok daha gerçekçi bir deneyim sunan yapımlar görebiliriz.