Apple, bundan birkaç gün önce yapay zekâ destekli yeni Siri'yi ertelediğini açıkladı. Gelen son haberler, sesli asistanın yeni sürümünün neden ertelendiğini gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iOS 18'de yayımlayacağını söylediği yapay zekâ destekli yeni Siri ile ilgili yaşanan bir gelişmeden bahsetmiştik. Şirket, baştan sona yenilenecek sesli asistanın ertelendiğini açıklamıştı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple'ın yenilenen Siri'yi neden ertelediği ortaya çıktı. Siber güvenlik araştırmacısı Simon Willison tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, güvenlik endişeleri nedeniyle Siri'nin yeni sürümünü ertelemek zorunda kaldı.

Yeni Siri neden güvenlik riskleriyle karşı karşıya?

Simon Willison tarafından yapılan açıklamaya göre Siri'ye eklenen yapay zekâ desteği, kişisel asistanın güvenlik risklerine açık hâle gelmesine neden oluyor. Bunun tüm üretken yapay zekâ modelleri için geçerli olduğunu söyleyen Willison, saldırganların yapay zekâyı manipüle ederek kullanıcı verilerine ulaşabileceklerini ifade ediyor. Aslına bakacak olursak bu doğru bir yaklaşım çünkü daha önce yapılan araştırmalar da benzer sonuçlar ortaya koymuştu.

Yeni Siri'nin ertelenmesine ilişkin detaylı bilgi için:

Peki Apple, bu sorunu nasıl çözecek? İşte bu sorunun cevabı şimdilik bilinmiyor. Ancak yapay zekâ sektörünün çok büyük bir hızla ilerlediğini de söylemek gerek. Yapılan çalışmalar, yapay zekâ modellerinin her gün biraz daha iyi bir noktaya gelmesini sağlıyor. Yani Apple da bir şekilde Siri'deki sorunların üstesinden gelecektir.