Yapay zekâ sohbet botlarının doğru bilgiye ulaşma kabiliyetleri detaylı bir teste tabii tutuldu ve sonuçlar pek de beklediğiniz gibi değil.

Yapay zekâ sohbet botları hızla yaygınlaşıyor ve birçoğumuz hayatımın her alanında kullanmaya başladık fakat eğer onları doğru bilgi kaynağı olarak görüyorsanız ciddi bir hata yapıyor olabilirsiniz.

Yeni bir araştırma yapay zekâ sohbet botlarının doğru bilgiye ulaşma konusunda sınıfta kaldığını gözler önüne seriyor.

Araştırma hangi aşamaları içeriyordu?

Columbia Journalism Review ve Tow Center for Digital Journalism tarafından yürütülen araştırma, sekiz yapay zekâ sohbet botunu gerçek haberler üzerinden test etti.

Araştırmacılar, her bir yapay zekâ sohbet botuna bir haberden alıntı vererek bu alıntının ana kaynağını bulmasını, ardından başlığını, yayıncısını ve yayın tarihini paylaşmalarını istedi. Araştırmada test edilen yapay zekâ sohbet botları şunlardı:

ChatGPT

Perplexity

Perplexity Pro

DeepSeek

Microsoft Copilot

Grok-2

Grok-3

Gemini

Sonuçlar ise pek iç açıcı değildi. Çoğu sohbet botu ya yanlış bilgiler sundu ya da eksik yanıtlar verdi. Üstelik, yanıtlarının yanlış olduğu konusunda şüpheli bir tavır da sergilemeden doğru yanıtı sunduklarını kesin bir dille ifade ediyorlardı.

Yapay zekâ sohbet botları sadece %40 doğruluğa ulaşabildi

Araştırmanın tamamlanmasıyla birlikte yapay zekâ sohbet botlarına dair birtakım çarpıcı bulgulara ulaşıldı.

Sohbet botlarının ortalama doğruluk oranı %40’ın altında kaldı.

En iyi sonuçları %63 doğruluk oranıyla Perplexity verdi.

En kötü performansı %6 doğruluk oranıyla Grok-3 sergiledi.

Ücretli sohbet botları, ücretsiz versiyonlara kıyasla daha şüpheli yaklaşım sergiledi ama yine de yanlış yanıtlar verdi.

Birden fazla sohbet botu, haber sitelerinin erişim engellerini ihlal etti ve ödeme yapılması gereken içeriklere ulaşmanın yolunu buldu.

Peki araştırmadan çıkarılması gereken ders ne?

Araştırma, yapay zekâ sohbet botlarının doğru bilgiye ulaşma konusunda yetersiz olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Uzmanlar, bu sistemlerin yalnızca ilham almak ve fikir üretmek için kullanılmasını ancak gerçek bilgi arayışında kesinlikle güvenilmemesini öneriyor.