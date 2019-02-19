Opera Android Sürümüne İki Yeni Bomba Özellik Geldi

Android sürümünü güncelleyen Opera, kullanıcıların fazlasıyla memnun olacağı iki yeni özellik getirdi.

Dünyanın en popüler web tarayıcılarından Opera, gelişmiş bir reklam engelleyici ve resim içinde resim modu ile birlikte Android sürümünü güncelledi. Yeni özelliklerle birlikte Opera Android sürümü, masaüstü tarayıcıya daha yakın bir deneyim sağlamış oluyor.

Gelişmiş reklam engelleyici sayesinde artık Opera kullanıcıları, reklam engelleme özelliğini siteden siteye kontrol edebilecekler. Böylece reklam engelleyiciyi bazı web sitelerde aktif edip bazı web sitelerde devre dışı bırakabilirsiniz.

Opera Android sürümü için yayınlanan bir diğer özellik ise Resim içinde Resim modu oldu. Bu mod sayesinde masaüstü tarayıcıda olduğu gibi videoları tarayıcıdan bağımsız bir pencerede izleyebilir, bu arada cihazda farklı işlemler yapmaya devam edebilirsiniz.

Resim içinde Resim ve gelişmiş reklam engelleyici özelliklerine sahip olmak için Opera’yı Android 50 sürümüne güncellediğinizden emin olun. Resim içinde Resim modu yalnızca Android 8 ve üzeri sürümlerde çalışmaktadır.