Microsoft, Chrome'a Zaman Çizelgesi Desteği Getirdi

Microsoft, Windows 10 cihazlar arasında tarayıcı geçmişinin senkronize edilmesini sağlayan Zaman Çizelgesi özelliğini Chrome tarayıcı için de yayınladı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Chrome’a Zaman Çizelgesi desteği getirdi. Bu sayede Windows 10’da uzun zamandır var olan ve hem iOS hem de Android cihazlarda uygulama ve tarama geçmişinin senkronize edilmesini sağlayan Zaman Çizelgesi özelliği, Edge ile sınırlı olmaktan kurtularak daha popüler bir web tarayıcıya kavuşmuş oldu.

Chrome Web Mağazası üzerinden indirebileceğiniz Web Activities adlı Zaman Çizelgesi özelliği, Windows 10 yüklü aygıtlarınız arasında Chrome tarama geçmişini senkronize etmenizi sağlar. Son derece faydalı görünen bu özellikteki tek soru işareti oluşturan nokta, Chrome tarama geçmişinizin bir kopyasının Microsoft sunucularında yer alacak olması. Gizlilikle ilgili tartışmaların alevlendiği bu günlerde dikkat çekici bir durumda.

Zaman Çizelgesi özelliği Chrome için yeni yayınlanmış olsa da hem Chrome hem de Firefox için altı aydan uzun süredir kararlı olmayan sürümü ile kullanılabiliyordu. Microsoft, Chrome Web Activities sürümünü resmi olarak yayınladı ancak Firefox sürümünün ne zaman yayınlanacağı şu an için bilinmiyor.