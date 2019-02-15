Opera'nın yeni tarayıcısı R3 Reborn kod adıyla çok yakında geliyor. Yepyeni özellikleri test etmek ve deneyimlemek için uzun süre beklemenize gerek yok.

Opera'yı diğer rakiplerinden ayıran bir iki çok önemli özellik var. Senelerdir elinde kemik bir kullanıcı kitlesi barındırmasına sebep olan bu iki özelliğin entegre VPN hizmeti ve yine tarayıcı ile gelen reklam engelleyici olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer tarayıcılar, her yeni günde daha çok reklam içeren sürümler çıkardıkça Opera cephesi bundan köşe bucak kaçıyor.

Mobilde tasarladığı Opera Touch tarayıcısıyla birçok tasarım ödülüne layık görülen ve yeni dönemde görselliği bir üst seviyeye çıkaracağı belli olan tarayıcı, en sonunda yapacağını yaptı. Opera'nın 59.0.3 sürümü gelmiş geçmiş en hızlı tarayıcı olmakla kalmıyor, tasarım olarak da göz alıcı bir görsellik sunuyor.

Opera Reborn'un Özellikleri

Yenileştirilmiş karanlık ve aydınlık tema. Özellikle zifiri karanlık severler bayılacak.

Sağ üste konumlandırılmış hızlı ayar sekmesi.

Tarayıcınızdan tek tuşla ekran görüntüsü alabilme özelliği.

Tarayıcının her yanına işlemiş minimalizm. Keskinliğe sebep olabilecek tek bir çizgi bile kullanılmamış.

Geliştirilmiş VPN eklentisi. Daha fazla hız, daha az sorun.

Üstelik tüm bu özellikleri denemek için daha fazla beklemenize gerek yok. Opera Developper 59.0.3228.0 numaralı sürümü buraya tıklayarak indirip hemen deneyebilirsiniz.