Opera ile Prime Video arasında bir iş birliği yapıldı. Bu iş birliği kapsamında Opera GX, Gen V karakterleriyle donatıldı. Ayrıca Vought International'ın V isimli sosyal ağı da tarayıcıya entegre edildi.

Popüler internet tarayıcısı Opera ile Amazon'un Prime Video hizmeti arasında bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği kapsamında, Prime Video'nun en yeni dizilerinden Gen V'deki karakterler, Opera GX tarayıcısına eklendi. Ayrıca bu kurgusal evren için bir de sosyal ağ oluşturuldu. Kullanıcılar, Opera GX ve Amazon iş birliği ile dikkat çekici bir deneyim yaşayacaklar gibi görünüyor.

Yapılan iş birliği, internet tarayıcısının genel görünümün değiştirilmesine ve Gen V'den karakterlerle donatılmasını sağladı. Ayrıca renkler, sesler ve temalar da iş birliği ile özelleştirildi. Tüm bunlara ek olarak klavyedeki tuşlar için ses atamaları ve duvar kâğıtları da Open GX'te kullanılabilecek. Gen V ve Godolkin Üniversitesi temalı modlar da Opera GX üzerinden kullanılabilecek.

Opera GX, bundan sonra böyle görünecek:

Daha çok oyuncular için geliştirilen Open GX, yerleşik VPN ile RAM, CPU ve ağ sınırlayıcı gibi özelliklere sahipti. Bunlar yeni sürümde de kullanılmaya devam edecek. Ayrıca kullanıcılar, Open GX'te Gen V'deki karakterlerin yapay zekâ destekli botlarına da ulaşabilecekler. Ancak yenilenen tarayıcıdaki en büyük sorunlardan bir tanesi, yaş doğrulama olacak. Kullanıcılar, yeni tarayıcıda yetişkinlere yönelik içerikler de bulunduğu için yaşlarını doğrulayacaklar.

The Boys dizisinin gerçek dünyaya uyarlanabilmesi için çalışmalar yapan Vought International, bir süre önce "V" isimli sosyal ağını duyurmuştu. İşte Amazon ile Opera arasındaki iş birliği, bu sosyal ağın da Opera GX'e entegre edilmesini sağladı. Kullanıcılar, bu sosyal ağ üzerinden Gen V'deki karakterlerle iletişim kurma imkânı yakalayacaklar. Ayrıca Gen V'ye özel bir dizi içerik de yine V üzerinden erişilebilir olacak.

Eğer siz de Opera ile Amazon iş birliğinde yenilenen tarayıcıyı denemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.