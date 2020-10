Ege Denizi'nde büyük bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre 6.6 şiddetinde gerçekleşen deprem, İstanbul'dan Bodrum'a kadar uzanan hatta neredeyse her yerde hissedildi. Net bir bilgi olmasa da İzmir'in bazı yerlerinde yıkılan binaların olduğu bildiriliyor.

Türkiye'nin en acı gerçeklerinden bir tanesi olan deprem, kendini bir kez daha gösterdi. Kandilli Rasahtanesi'nin verilerine göre Ege Denizi, 6.6 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Edinilen ilk bilgilere göre deprem, Ege Bölgesi'nin tamamı ile Marmara Bölgesi'nin büyük bir bölümünde hissedildi.

Büyük depremin 14:51'de gerçekleştiği ifade ediliyor. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara baktığımızda, depremin başta İzmir olmak üzere pek çok şehrimizde şiddetli bir şekilde hissedildiğini görüyoruz. Üstelik sosyal medyada yer alan bazı videolar, deprem nedeniyle çöken binaların olduğunu ortaya koyuyor.

İşte sosyal medyada yer alan bir görüntü

Olayın sıcaklığı nedeniyle net bir bilgiye ulaşmak pek de mümkün değil. Ancak İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından yapılan açıklamalarda, şu an için can ve mal kaybının olmadığı ifade edilmişti. Gelen son bilgiler, mal kaybının kesinlikle olduğunu gözler önüne seriyor. Dileriz ki can kaybı yoktur.

Bayraklı'da bir binanın yıkıldığı bildiriliyor

Sosyal medyadan gelen bilgilere göre yukarıdaki fotoğraf Bayraklı'dan çekildi. Bir binanın yerle bir olduğu görülürken vatandaşlar, çöken binada kurtarma çalışmalarına başlamışlar gibi görünüyor. Ayrıca şehir genelinde ambulans seslerinin yükseldiği de gelen bilgiler arasında. Yaşanan olayla ilgili yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz...

İşte sosyal medyadan gelen bazı görüntüler

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

Depremle ilgili bir son dakika açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'daki bazı binalarda çatlakların olduğunu, can kaybı bilgisinin gelmediğini ifade etti. İzmir'e aynı bir parantez açan bakan, Bornova ve Bayraklı'da yıkılan 6 binanın olduğunu ifade etti. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yaşanan deprem nedeniyle İzmir'e hareket etti.