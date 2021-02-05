OPPO, giriş seviye yeni telefonu A15s'i duyurdu. Özellikleri açısından beklentileri karşılamayan cihaz, yüksek sayılabilecek bir fiyata sahip. Telefon, bugün itibarıyla Hindistan'daki tüketiciler tarafından satın alınabiliyor.

Çinli teknoloji şirketi OPPO'nun bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen A15s, Hindistan'da düzenlenen bir etkinlikte duyuruldu. OPPO A15'in geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan cihaz, giriş seviye özelliklere sahip.

Telefonun 6.52 inç büyüklüğünde çentikli bir ekranı bulunuyor. 8 MP çözünürlüğünde ön kamerayı bünyesinde barındıran bu ekran, HD+ çözünürlük sunuyor. Parmak izi okuyucu sensör ise pek çok giriş seviye cihazda olduğu gibi, telefonun arka kısmına yerleştirilmiş durumda.

OPPO A15s işte böyle görünüyor

OPPO'nun yeni akıllı telefonu MediaTek Helio P35 işlemciden güç alıyor. 4 GB kapasiteli RAM içeren telefonun depolama alanı ise 128 GB olarak belirlendi. Bu depolama alanı, A15'le A15s arasındaki temel farkı temsil ediyor. Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 arayüzü ile çalışan telefonun batarya kapasitesi ise 4.230 mAh olarak açıklandı.Telefon, USB Type-C değil, microUSB ile şarj ediliyor.

Telefonun arka kısmında iki adet arka kemera mevcut. Bu kameralar, kullanıcılara 13 MP ve 2 MP çözünürlük sunuyor. 2 MP'lik kamera, makro çekimler için kullanılıyor.

OPPO A15s teknik özellikleri

Ekran: 6.52 inç büyüklüğünde HD+

6.52 inç büyüklüğünde HD+ İşlemci: MediaTek Helio P35

MediaTek Helio P35 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Batarya: 4.230 mAh

4.230 mAh İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7.2

Tüm bu özelliklere sahip OPPO A15s, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle satın alınabilecek. Telefonun açıklanan fiyatı ise 170 dolar.