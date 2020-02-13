OPPO, Find X2'nin Tanıtılacağı Etkinliğin Tarihini Erteledi

Çinli teknoloji şirketi OPPO, Mobil Dünya Kongresi'nin COVID-19 tehditi yüzünden ertelenmesiyle birlikte Find X2'nin de tanıtım tarihini ertelemek zorunda kaldı. Şirket, yeni tarihi kesin olarak açıklamasa da Find X2'nin mart ayında tanıtılacağını belirtti.

Tüm teknoloji dünyasının merakla beklediği Mobil Dünya Kongresi’nin (MWC) bu yılki ayağı, maalesef Çin’de patlak veren ve dünyayı kısa sürede etkisi altına alan COVID-19 virüsü yüzünden iptal edildi. Mobil Dünya Kongresi, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecekti.

Aslında MWC etkinliği tamamen iptal olmadan önce birçok şirket COVID-19 tehditi yüzünden etkinliğe katılmayacağını duyurmuştu. Bunlar arasında LG, McAfee, Intel, Vivo, MediaTek, Sony, Amazon, Ericsson ve NVIDIA gibi çok büyük isimler de bulunuyordu.

OPPO, Find X2'nin tanıtılacağı etkinliği erteledi:

MWC’nin iptalinin ardından şirketler, MWC’de tanıtmayı planladıkları ürünlerin tarihini ertelemek zorunda kaldı. MWC’ye katılmayı planlayan şirketlerden olan OPPO da etkinliğini iptal edilmesiyle birlikte ürün tanıtımlarını erteleyen şirketlerden biri oldu. Şirket, merakla beklenen OPPO Find X2’yi ne zaman tanıtacağını bugün açıkladı.

Normal şartlarda 22 Şubat’ta MWC öncesi bir etkinlikte tanıtılacak OPPO Find X2, şirketten yapılan açıklamaya göre artık mart ayında tanıtılacak. Şirket, Find X2 için kesin bir tarih belirtmese de GSMA’nın MWC’yi iptal etme kararıyla alakalı ufak bir açıklamada da bulundu. OPPO’nun açıklaması özetle şu şekildeydi:

“OPPO, GSMA’nın MWC Barcelona 2020 etkinliğini iptal etme kararını anlıyor ve saygı duyuyor. Ciddi bir düşünce sürecinin ardından biz de OPPO Find X2 Global Launch etkinliğini yeniden planlama kararı aldık. Bundan böyle etkinlik mart ayına ertelendi ve daha fazla bilgi yakın zamanda paylaşılacak.”

Geçtiğimiz gün resmi adı COVID-19 olarak açıklanan Corona virüsü, bugüne kadar teyit edilen bilgilere göre 60.364 insanda tespit edildi ve 1.370 kişinin ölümüne yol açtı. Virüs, kaynağı olan Çin’in yanı sıra MWC’nin düzenleneceği İspanya’da da görüldü. Virüse dünya çapında toplamda 29 ülkede rastlandı.

COVID-19, dünyadaki yaşamı etkiliyor olsa da virüsün en çok etkilediği yer elbette Çin. Starbucks ve Apple gibi birçok şirket Çin’deki faaliyetlerini kısa süreliğine durdurma kararı alırken birçok teknoloji şirketi de ülkede yapacağı etkinlikleri iptal etti ya da erteledi.