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OPPO A7 Pro Tanıtıldı: Akü Gibi Batarya, 120 Hz OLED Ekran

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OPPO bütçe dostu bir fiyatla gelmesine rağmen 8000 mAh batarya gibi gelişmiş özellikler sunan A7 Pro modelini tanıttı.

OPPO A7 Pro Tanıtıldı: Akü Gibi Batarya, 120 Hz OLED Ekran
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son zamanlarda sunduğu telefonlarla hem Türkiye hem de dünya çapında ilgi çeken bir markaya dönüşen Çinli teknoloji devi OPPO, şimdi de yepyen bir cihazıyla karşımıza çıktı. Firma, ağustosta tanıttığı A7 Pro Max modelinin ardından serinin daha alt seviye bir cihazı olan A7 Pro’yu resmen bizlerle buluşturdu.

OPPO A7 Pro modeli, bütçe dostu sayılabilecek bir segmentte olmasına rağmen çok sayıda gelişmiş özelliği kullanıcılarla buluşturmayı başarıyor. Yalnızca 8,8 mm kalınlığa ve 205 gram ağırlığa sahip ürün, arkasında Google Pixel telefonları andıran soldan sağa uzanan bir kamera tasarımı, önünde ise delikli tasarım ile geliyor.

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OPPO A7 Pro Tanıtıldı: Akü Gibi Batarya, 120 Hz OLED Ekran
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OPPO A7 Pro neler sunuyor?

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Ekran 6,57 inç, 120 Hz, 1400 nit, 1080 x 2372 piksel, OLED
İşlemci Dimensity 6360 Max
RAM 6/8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 8.000 mAh (45W)
İşletim sistemi ColorOS 16 (Android 16)

Cihazın ön yüzünde 6,57 inç büyüklüğünde, 1080 x 2372 piksel çözünürlük sunan esnek bir OLED panel var. Bu ekran 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 10-bit renk derinliği ve 1.400 nit tepe parlaklık değerleriyle donatılmış.

Gücünü 2,4 GHz azami saat hızına ulaşan MediaTek Dimensity 6360 Max yonga setinden alan telefon, LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama birimleriyle geliyor. Yoğun kullanımda oluşacak ısıyı yönetmek adına telefona 4.300 mm² büyüklüğünde buhar odası soğutma sistemi entegre edilmiş. Android 16 tabanlı ColorOS 16’yla kutudan çıktığını da ekleyelim.

Fotoğraf tarafında mütevazı ancak yeterli bir kurulum sunan Oppo A7 Pro'nun arka tarafında f/1.9 diyafram açıklığına sahip 50 MP'lik otomatik odaklamalı ana kamera var. Önde ise 8 MP’lik seflie kamerası görüyoruz. IP66, IP68 ve ekstrem şartlara dayanıklı IP69K su ve toz koruma sertifikalarıyla gelen telefon, 8.000 mAh kapasitesinde 45W destekli devasa bir bataryayla geliyor.

Telefon 6+256 GB ve 8+256 GB olmak üzere 2 versiyon ile sunulacak. Fiyatları 330 dolar ve 370 dolar olarak açıklandı.

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