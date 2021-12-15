OPPO Find N Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OPPO, katlanabilir ekrana sahip ilk amiral gemisi telefonu "Find N"i duyurdu. Samsung'un Galaxy Z Fold 3 modeline rakip olan akıllı telefon, rekabetçi fiyatı ile ön plana çıkıyor.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, düzenlediği bir etkinlikte katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu "Find N"i duyurdu. Amiral gemisi özelliklere sahip telefon, katlanabilirlik yapısı açısından Samsung'un Galaxy Z Fold 3 modeline rakip olacak gibi görünüyor. Peki OPPO'nun yeni akıllı telefonu, tüketicilere neler vadediyor?

OPPO'nun katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu, iki ekranlı bir yapıya sahip. Ekranlardan biri, içe doğru katlanabilir yapıda ve 7.1 inç boyut sunuyor. 120 Hz tazeleme oranı ve 1000 nit parlaklık değerine sahip ekran, tam 136 bileşenden oluşan bir menteşe yapısına sahip. Şirkete göre bu menteşe yapısı, bugüne kadarkiler arasında en iyi olanı. Öyle ki bu menteşe sayesinde ekranda hiçbir kırışıklık oluşmuyor ve dayanıklılık açısından da rakiplerinden çok daha iyi durumda. Elbette bu iddiaları doğrulamanın bir yolu bulunmuyor.

Karşınızda OPPO Find N

OPPO Find N'in tekil ekranı ise kavisli bir yapıya sahip. Telefon katlı durumdayken kullanılan bu ekran, 5.49 inç büyüklüğünde ve 60 Hz tazeleme oranına sahip. Bu ekrandaki deliğe yerleştirilen ön kamera ise 32 MP çözünürlük vadediyor. İç kısımdaki ekranda yer alan ön kamera da tıpkı öndeki gibi 32 MP. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise üçlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP çözünürlük sunan Sony IMX766 ana kameraya ek olarak 16 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve 13 MP'lik üçüncü kamera yer alıyor.

OPPO'nun katlanabilir ekranlı amiral gemisi telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyor. 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı seçenekleri sunan akıllı telefon, Android 12 tabanlı ColorOS 12 arayüzü ile birlikte geliyor. Telefonun 4,500 mAh kapasiteli bataryası ise 33 watt hızlı şarj desteği sunuyor.

OPPO Find N teknik özellikleri

Ekran: 7.1 inç büyüklüğünde OLED, 120 Hz + 5.49 inç büyüklüğünde 60 Hz

7.1 inç büyüklüğünde OLED, 120 Hz + 5.49 inç büyüklüğünde 60 Hz İşlemci: Snapdragon 888

Snapdragon 888 RAM: 8 GB ya da 12 GB

8 GB ya da 12 GB Depolama: 256 GB ya da 512 GB

256 GB ya da 512 GB Ön Kamera: 32 MP (2 adet)

32 MP (2 adet) Arka Kamera: 50 MP + 16 MP + 13 MP

50 MP + 16 MP + 13 MP Batarya: 4.500 mAh (33 watt hızlı şarj)

4.500 mAh (33 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı ColorOS 12

OPPO tarafından yapılan açıklamalara göre Find N, 23 Aralık itibarıyla Çin pazarı için satın alınabilir olacak. Telefonun Çin dışındaki durumu için bir açıklama yapmayan OPPO, yeni telefonunun fiyatını şöyle açıkladı: