OPPO, önümüzdeki ay tanıtacağı yeni telefonu Find N5'in dünyanın en ince katlanabilir telefonu olacağını açıkladı. Sızan özellikler de cihazın yılın en iyi katlanabilir telefonlarından olacağını gösteriyor.

Yükselişte olan akıllı telefon devi OPPO, katlanabilir telefonlar sektöründe de çok iddialıydı. Bu yüzden de yılın en iyi yatay katlanabilir cihazlarından olması beklenen Find N5 modeli büyük merakla bekleniyordu.

Şimdi ise şirketten telefona ilişkin heyecanı iyice artıran paylaşım geldi. OPPO, cihazın dünyanın en ince katlanabilir telefonu olacağını ifade etti.

Kurşun kalemden ince olacak

Telefonun ne kadar ince olacağı açıklanmasa da bazı ipuçları verildi. Ürün Yöneticisi Pete Lau’ya göre cihaz, bir kurşun kalemden bile daha ince olacak. Bu da katlanmamış hâliyle 7 mm’den daha ince demek. Tahminler, katlanmamışken 4-5 mm, katlanmışken ise 10 mm’nin altında bir inceliğe sahip olacağı yönünde.

Katlanabilir telefonlar konusunda en çok şikâyet edilen konulardan biri çok kalın olmalarıydı. Ancak OPPO, Find N5 ile bunu çözeceğe benziyor. Cihazın çok ince olması Samsung Galaxy Z Fold6 gibi rakiplerinin önüne geçmesini sağlayabilir. Karşılaştırma yapacak olursak Z Fold6’nın katlıyken 12,1 mm katlı değilken ise 5,6 mm olduğunu görüyoruz. OPPO Find N5, bu sayıları geride bırakacak.

Bunlar dışında cihazda titanyum malzeme kullanıldığını göreceğiz. Dayanıklılığında da iyileştirmeler olacağı ve IPX8 derecelendirmesiyle geleceği söyleniyor. Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip olacak ilk katlanabilir telefon olması da muhtemel.

Ayrıca ekranının 2K çözünürlük sunacağı ve arkasında 50 MP’lik 3’lü kamera sensörünün bulunacağı bilgisi var. Bataryasının ise 6000 mAh kapasite ve 80W veya 100W hızlı şarj ile çok iddialı olduğunu görebiliriz. Anlayacağınız cihaz, katlanabilir telefon sektörünü tam anlamıyla kasıp kavurmaya geliyor. Cihazın şubatta tanıtılacağını da ekleyelim.