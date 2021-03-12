OPPO Find X3, Find X3 Neo ve Find X3 Lite Duyuruldu

OPPO, birbirine çok yakın özelliklere sahip olmalarına rağmen bir o kadar da farklı olan yeni akıllı telefonları OPPO Find X3, Find X3 Neo ve Find X3 Lite'ı duyurdu.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, dün gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliği ile yeni OPPO Find X3 ailesini tüketicilerin beğenisine sundu. Serinin en fazla dikkat çeken modeli, kullanıcılara “premium” seviye özellikler sunan Find X3 Pro olsa da seride Find X3, Find X3 Neo ve Find X3 Lite adında daha mütevazı özelliklere sahip modeller de bulunuyordu.

OPPO Find X3 Pro, Snapdragon 888 işlemcisi ile amiral gemisi performans sunuyor olsa da serinin diğer modelleri olan Find X3, Snapdragon 870; Find X3 Neo, Snapdragon 865; Find X3 Lite ise Snapdragon 765G işlemciden güç alıyor. Bu nedenle sizin için akıllı telefonda öncelik performans ise Find X3 ailesinde “Pro” modeli tercih etmeniz gerektiğini söyleyebiliriz.

OPPO Find X3

6,55 inç büyüklüğünde, Full HD+ 90 Hz ekran ile gelen OPPO Find X3; 8 GB RAM, 256 GB’a kadar depolama alanı sunuyor. Bu noktadan yola çıkarak standart Find X3 modeli ile Pro model arasında dağlar kadar fark olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın standart Find X3 modeli, ana modeldeki 50 MP + 50 MP + 13 MP + 3 MP dörtlü kamera kulumunu koruyor.

OPPO Find X3 özellikleri

İşlemci: CPU: Snapdragon 870

RAM: 8 GB

Depolama: 128/256 GB

Ekran: Boyut: 6,55 inç Çözünürlük: Full HD+ Yenileme Hızı: 90 Hz

Arka Kamera: Ana Kamera: 50MP Sony IMX766 f/1.8 Ultra Geniş Açı Kamera: 50MP Sony IMX766 f/2.2 Telefoto Kamera: 13MP f/2.4 Yakınlık Kamerası: 3MP f/3.0

Ön Kamera: 32MP Sony IMX615 f/2.4

Batarya: Kapasite: 4.500 mAh Kablolu Şarj: 65W SuperVOOC 2.0 Kablosuz Şarj: 30W AirVOOC Tersine Şarj: 10W

İşletim Sistemi: OS: Android 11 Arayüz: ColorOS 11.2

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

OPPO Find X3 Neo

Find X3 ailesinin belki de en enteresan modeli olan OPPO Find X3 Neo, ilginç bir şekilde geçtiğimiz yılın amiral gemilerine güç veren Snapdragon 865 işlemciye sahip. 12 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar depolama alanına sahip olan akıllı telefon, Standart Find X3 modeli ile benzer şekilde 6,55 inç Full HD+ 90 Hz ekrana sahip.

OPPO Find X3 Neo özellikleri

İşlemci: CPU: Snapdragon 865

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Ekran: Boyut: 6,55 inç Çözünürlük: Full HD+ Yenileme Hızı: 90 Hz

Arka Kamera: Ana Kamera: 50MP Sony IMX766 f/1.8 Ultra Geniş Açı Kamera: 16MP f/2.2 Telefoto Kamera: 13MP f/2.4 Yakınlık Kamerası: 2MP f/2.4

Ön Kamera: 32MP Sony IMX615 f/2.4

Batarya: Kapasite: 4.500 mAh Kablolu Şarj: 65W SuperVOOC 2.0

İşletim Sistemi: OS: Android 11 Arayüz: ColorOS 11.2

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

OPPO Find X3 Lite

Ailenin en mütevazı modeli olan OPPO Find X3 Lite, üst segmentin en popüler işlemcisi olan Snapdragon 765G’den güç alıyor. 8 GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip olan akıllı telefon, 6,4 inç büyüklüğündeki ekranında Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Find X3 Lite’ta da diğer modeller gibi dörtlü bir arka kamera kurulumu yer alıyor.

OPPO Find X3 Lite özellikleri

İşlemci: CPU: Snapdragon 765G

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: Boyut: 6,4 inç Çözünürlük: Full HD+ Yenileme Hızı: 90 Hz

Arka Kamera: Ana Kamera: 64 MP f/1.7 Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP f/2.2 Makro Kamera: 2 MP f/2.4 Monokrom Kamera: 2MP f/2.4

Ön Kamera: 32MP Sony IMX615 f/2.4

Batarya: Kapasite: 4.300 mAh Kablolu Şarj: 65W SuperVOOC 2.0

İşletim Sistemi: OS: Android 11 Arayüz: ColorOS 11.2

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

OPPO Find X3 fiyatları