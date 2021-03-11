OPPO Find X3 Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OPPO; şık tasarımı, güçlü donanımı ve "bir yerden tanıdık geliyor" dedirten kamera tasarımıyla OPPO Find X3 Pro'yu duyurdu. Yeni Find X3 Pro, tahmin edebileceğiniz gibi Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyor.

Geçtiğimiz yıl duyurulduğunda en iyiler arasında yer alan Find X2 Pro’nun halefi olan OPPO Find X3 Pro, yine zirveyi zorlayacak özellikleriyle duyuruldu. Son derece iddialı özelliklere sahip olan yeni Find X3 Pro, buna rağmen özelliklerinden çok kamera tasarımıyla konuşulacak gibi görünüyor.

6,7 inç büyüklüğünde, 5 Hz ile 120 Hz arasında değişken ekran yenileme hızı sunan, 3216 x 1440 piksel QHD+ çözünürlük sunan bir AMOLED LTPO ekran ile gelen yeni OPPO Find X3 Pro, Qualcomm’un mevcut en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 888’den güç alıyor. 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanına sahip olan akıllı telefon, yüksek bellek kapasitesiyle uzun yıllar sorun yaşatmayacak gibi duruyor.

Son yıllarda duyurulan pek çok Android amiral gemisi akıllı telefon gibi OPPO Find X3 Pro da delikli ve kavisli ekran tasarımına sahip. Find X3 Pro’yu diğer Android amiral gemilerinden ayıran en önemli tasarım detayı ise kamerası. Arka tarafta kare şeklinde, sol üst köşeye hizalanmış bir dörtlü kamera kurulumuna sahip olan akıllı telefonun kamera tasarımı, iPhone 12 Pro’nun sahip olduğu kamera kurulumuna bir hayli benziyor.

Peki OPPO’nun tersine iPhone 12 Pro tasarımına sahip bu kamera modülünde nasıl bir kurulum yer alıyor? 50 MP çözünürlüğe sahip f/1.8 diyaframlı Sony IMX766 ana kameraya sahip olan akıllı telefon, 110 derece geniş açı sunan ultra geniş açı kamerasında da yine 50MP Sony IMX766 sensöre yer veriyor. 2x optik, 5x hibrit, 10x dijital yakınlaştırma sunan üçüncü kamera ise 13 MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca 60x büyütme sağlayan 3 MP’lik bir dördüncü kamera da bulunuyor.

OPPO Find X3 Pro özellikleri

İşlemci: CPU: Snapdragon 888 GPU: Adreno 660

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Ekran: Boyut: 6,7 inç Çözünürlük: 3216 x 1440 piksel QHD+ Yenileme Hızı: 5-120 Hz Panel: AMOLED LPTO

Arka Kamera: Ana Kamera: 50MP Sony IMX766 f/1.8 Ultra Geniş Açı Kamera: 50MP Sony IMX766 f/2.2 Telefoto Kamera: 13MP f/2.4 Yakınlık Kamerası: 3MP f/3.0

Ön Kamera: 32MP Sony IMX615 f/2.4

Batarya: Kapasite: 4.500 mAh Kablolu Şarj: 65W SuperVOOC 2.0 Kablosuz Şarj: 30W AirVOOC Tersine Şarj: 10W

İşletim Sistemi: OS: Android 11 Arayüz: ColorOS 11.2

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

OPPO Find X3 Pro fiyatı

Gerek tasarımı gerekse özellikleriyle 2021 model bir amiral gemisinden bekleyebileceğiniz hemen her şeyi sunan OPPO Find X3 Pro, fiyat noktasında ise ne yazık ki cüzdan düşmanı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Zira 12 GB RAM, 256 GB depolamaya sahip tek bir bellek seçeneğine sahip olan akıllı telefonun fiyatı yaklaşık 1.149 euro olarak açıklandı.