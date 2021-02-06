Oppo Find X3 Serisinden Yeni Bir Render Görüntüsü Sızdırıldı

Oppo'nun Mart ayında tanıtmaya hazırlandığı yeni serisi Oppo Find X3'ten yeni bir render görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde serinin üç üyesi olan Find X3 Pro, Lite ve Neo yer alıyor.

Oppo, 2021 yılının en çok ses getirecek Android telefonlarından biri olarak işaret edilen Oppo Find X3 serisini Mart ayında tanıtmaya hazırlanıyor. Performans testlerinde ilk sıraya yerleşerek gözleri üzerine çekmeyi başaran Find X3 ve ailenin diğer üyelerinin net çıkış tarihi ise bilinmiyor.

Ancak tabii ki Mart ayı yaklaştıkça çeşitli sızıntılar ve haberler de artarak gelmeye devam ediyor. Gelen son görüntü ise Oppo Find X3 Pro, Neo ve Lite'in bir arada olduğu bir render görüntüsü.

İlk olarak bu üç modeli göreceğiz:

Oppo'nun Mart ayında ilk olarak Find X3 Pro, Neo ve Lite modellerini piyasaya süreceği ve Find X3'ün bu üç model ile birlikte gelmeyeceği düşünülüyor. Ortaya çıkan son görüntülere göre her üç model de ekranın sol üst köşesinde konumlandırılmış bir ön kamera ile geliyor. Find X3 Pro ve Neo'nun ekranlarının kenarları kavisli bir yapıda ancak Lite modelinin ekranı düz görünüyor.

Bu tasarım detaylarının yanında Find X3 serisinin en çekici noktasının kamera olduğunu söylemek mümkün. Kamerasıyla öne çıkacak bir model olduğu düşünülen Find X3 Pro, 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens, 2X optik zoom özellikli 13 MP telefoto kamera, 3 MP makro lensli kamera ve 25x zoom özelliği ile gelmeye hazırlanıyor.

Bunun yanında serinin görece zayıf halkalarından biri olarak işaret edilen Find X3 Lite'ın Reno 5 5G'nin yeniden adlandırılmış versiyonu olacağı, yalnızca logolarının değiştirilerek satışa sunulacağı iddia edildi. Serinin diğer üyesi Neo ile ilgili ise henüz elimizde fazla bilgi bulunmuyor.