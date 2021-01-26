Şirketlerin Türkiye'de Akıllı Telefon Üretiminin Yansıması

Akıllı telefon üreticilerinin peş peşe Türkiye'ye geliyor olması, ülkemizdeki tüketicileri sevindiriyor. Vatandaşlar, yerli üretim telefonların daha uygun fiyatlı olacağını düşünüyorlar. Peki gerçekten de böyle mi olacak?

Ülkemizdeki teknoloji tutkunları şu sıralar, akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'ye gelme, burada üretim yapma konusuna konusuna kilitlenmiş durumdalar. Neticede Samsung, OPPO, Vivo ve Xiaomi gibi sektörün devleri, ülkemizde de çok satanlar arasındalar ve bu şirketlerin Türkiye'de üretim yapacak olmalarının fiyatları da düşüreceğine inanılıyor. Peki böyle bir şey gerçekten de olacak mı? Türkiye'de üretilecek akıllı telefonların fiyatı, benzerlerinden daha mı ucuz olacak?

Çeşitli kesimler, ülkemizde akıllı telefon üretilmesinin esas nedeninin, ucuz iş gücü olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir şey gerçekten de var olabilir. Ancak bundan daha önemli bir mesele var. Şöyle ki Türkiye, teknoloji üreticileri için gerçekten de önemli bir pazar. Neticede Türkiye'de her yıl, yaklaşık 13 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleşiyor. Ancak bir süre önce teknoloji şirketlerinin önüne ciddi bir engel kondu ve bu engel, teknoloji devlerinin önünü kesti. Dilerseniz hemen bu nedene yakından bakalım.

Türkiye'de akıllı telefon üretilecek olmasının önemli nedenlerinden bir tanesi, "ithalat gözetim uygulaması"

Türkiye, ithalatın kontrol edilebilmesi amacıyla bazı adımlar attı. İthalat gözetim uygulaması da bunlardan bir tanesiydi. Bu bağlamda çıkarılan bir kanun, fiyatı 200 doların altında olan akıllı telefonların daha da pahalı bir hale gelmesine yol açtı. Çünkü diğer ülkelerde uygun fiyatlı olan bu ürünlerin Türkiye fiyatları, 200 dolarmış gibi vergilendirildi. İşte tam da bu durum, teknoloji şirketlerinin yeni arayışlara yönelmesine yol açtı. Zira hiçbir şirket, yıllık 13 milyon civarında satış hacminin olduğu bir ülkeyi kaybetmek istemiyordu.

İthalat gözetim uygulamasından kurtulmanın tek yolu var. Bu da Türkiye'de üretim yapmak. Şirketlerin peş peşe Türkiye'ye geliyor olmalarının asıl nedeni de aslında bu. Çünkü bir şirket gelirken başka bir şirket Türkiye'ye gelmezse, ortaya çıkan fiyat farkından dolayı Türkiye'deki pazardan silinme noktasına gelecek. Hatta konuyla ilgili açıklamalarda bulunan teknoloji yazarı Erdi Özüağ, Android işletim sistemiyle çalışan tüm şirketlerin, Türkiye'de üretim yapmaya başlayacağını söylüyor. Bir süredir şirketlerden gelen açıklamalar ise bu öngörünün doğru olabileceğini düşündürüyor.

Türkiye'de üretilen akıllı telefonlar, gerçekten de ucuz mu olacak?

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bir akıllı telefonun Türkiye'de üretilmesi, bu cihazın daha uygun fiyatlı olmasını sağlayacak. Böylesi bir durumun ise iki nedeni var. Bunlardan bir tanesi, az önce bahsettiğimiz ithalat gözetim uygulaması. Diğer neden ise dolar kuru karşısında eriyen TL'nin maliyetlerinin, ciddi anlamda düşecek olması. Yani şirketler, Türkiye'de ürettiği akıllı telefonlar ile maliyetlerini ciddi anlamda düşürmüş olacaklar.

Erdi Özüağ'a göre yerli üretim, özellikle de 5.000 TL ve altında etikete sahip akıllı telefonlar için büyük bir rekabete yol açacak. Türkiye'de üretilmiş akıllı telefonları piyasaya sürecek ilk şirket olarak bilinen OPPO'yu örnek olarak gösteren Özüağ, fiyatların 700 ila 800 TL civarında düşebileceğini, bunun da OPPO'yu rakiplerinin önüne geçireceğini ifade ediyor.

Akıllı telefon üreticileri, Türk şirketlerle anlaşmaya başladılar

Akıllı telefon üreticileri, Türkiye'ye yatırım kararları ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunmadılar. Ancak bugüne kadar ortaya çıkan bazı bilgiler mevcut. Örneğin Samsung, Atmaca Elektronik ile çoktan anlaştı ve üretime de başladı. Hatta şirket, birkaç hafta sonra yerli üretim akıllı telefonlarını piyasaya sürebilir. OPPO'nunsa bir fabrika kiraladığı, bu fabrikanın dönüşüm çalışmalarının yapıldığı biliniyor. Ayrıca Xiaomi ve Tecno'nun da vakit kaybetmeden üretime başlayacağı biliniyor.

Yaşanan bu gelişmeler, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı tarafından da olumlu olarak değerlendiriliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turnacı, yerli üretim akıllı telefonların tüketiciler için uygun fiyatlı cihaz anlamına geldiğini, devletinse bu sayede kayıt dışılıktan kurtulabileceğini söylüyor. Ayrıca bu tür üretim tesislerine çalışacak vatandaşlar, ülkemizin yetişmiş insan kaynağının oluşmasını sağlayacak. Bu da Türkiye için, uzun vadede yeni bir avantaj demek. Elbette bu avantajı lehimize çevirmek gerekecek. Aksi takdirde yetişmiş elemanımızı diğer ülkelere kaptırırsak, bu yatırımların Türkiye için sadece ucuz cihaz anlamına geleceğini unutmamak gerekiyor...