OPPO'nun kendi elektrik motorlu ve otonom sürüş sistemine sahip otomobilini üretmek için harekete geçtiği iddia edildi. Çinli bir kaynaktan gelen haberlere göre projenin başında OPPO kurucu ve CEO'su Tony Chen bulunuyor. Chen, projeyi doğrulamasa da bunun gerçek olabileceğini düşündüren bir açıklama yaptı.

Elektrik motorlu otomobiller dediğimizde artık pek çok otomobil şirketi, bu alanın merkezinde yer alıyor. Ancak Apple, Huawei ve Xiaomi gibi şirketlerin de kendi elektrik motorlu ve otonom araçlar için çalıştıkları bir süredir konuşuluyor. Bugün Çin'den gelen yeni bir haber, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan BBK bünyesinde çalışan OPPO'nun kendi otomobil projesi için harekete geçtiğini gözler önüne seriyor.

Xiuxiushai'nin haberine göre OPPO, kendi otomobil projesini hayata geçirebilmek için kolları sıvamış durumda. Projenin OPPO kurucusu ve CEO Tony Chen tarafından yürütüldüğünü ifade eden kaynaklar, Chen'in bir süre önce kendine özel bir ekip kurduğunu ve bu ekibin otomobil sektörüyle ilgili araştırmalar yaptığını ve bu sektördeki en iyileri belirlemeye çalıştığını belirtiyorlar. İddialara göre Tony Chen'e yakın bir kişi de bu projenin varlığını doğrulamış.

OPPO CEO'su: Otomobil üreticileri işini yapmazsa, OPPO olarak bunu başarabiliriz

OPPO, konuyla ilgili resmi bir bir doğrulama yapmadı. Ancak Tony Chen, otomobil üreticilerinin işlerini yeteri kadar iyi yapmadıkları takdirde OPPO'nun da bu işin içine girebileceğini söyledi. Buradaki en önemli kıstasın OPPO'nun gücü olduğunu ifade eden Chen, o gün geldiğinde yeteri kadar güçlü olmaları durumunda kendi otomobillerini üretebileceklerini açıkladı.

Akıllı telefon şirketi, otomobil projesi ile ilgili detaylı bir şey söylemiyor olsa da boş da durmuyor. Zira edinilen bilgilere göre OPPO, geçtiğimiz haftalarda Tesla'nın önemli pil tedarikçilerinden CATL ile görüştü. Bu görüşmeye OPPO'nun yazılım biriminden sorumlu isimlerden Andy Wu'nun da katıldığı ve görüşme kapsamında otonom sürüş sistemlerinin ele alındığı ifade edildi. Öte yandan, Şangay'da düzenlenen bir etkinliğe katılan şirket, bu etkinlik kapsamında da elektrikli ve akıllı otomobillerin yazılım çözümleri üzerinde bazı sorunlara çözümler aradı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi OPPO'nun özellikle de son dönemlerde aldığı mesafe ölçüm cihazları, kameralar ve araç konumlandırma ile ilgili patentler, şirketin gerçekten de otomobil projesi üzerinde çalıştığını düşündürüyor.