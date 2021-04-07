Xiaomi kurucusu Lei Jun, şirketin yıl dönümü etkinlikleri sırasında gerçekleştirilen canlı yayında piyasaya sürecekleri Xiaomi markalı elektrikli otomobilin fiyat aralığını resmen açıkladı. Buna göre Xiaomi'nin elektrikli otomobili, orta ile üst segment aralığında yer alacak.

Halihazırda pek çok teknoloji devi ile ilgili “Otomobil sektörüne girecek” haberleri geliyor. Xiaomi, bu konudaki çalışmalarını en yüksek sesle dillendiren şirket olabilir. Şu sıralar 11. kuruluş yıldönümünü kutlayan şirket, bir elektrikli otomobil üzerinde çalıştığını en resmi ağızlardan açıklamakla kalmayıp piyasaya sürmeyi planladığı aracın türünü ve fiyat aralığını dahi paylaştı.

Xiaomi’nin kurucusu olan Lei Jun, şirketin yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen canlı yayında Xiaomi markalı ilk otomobilin bir sedan ya da SUV olacağını açıkladı. Yine Lei Jun tarafından yapılan açıklamalara göre Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobil modeli, 15 bin dolar ile 45 bin dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak.

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili bir sedan ya da SUV olacak

Xiaomi elektrikli otomobil ile ilgili tartışmalardan biri de araçta Xiaomi’nin yeni logosunun mu yoksa eski logosunun mu kullanılacağı oldu. Lei Jun, oval tasarımlı yeni logonun kare tasarımlı eski logoya kıyasla daha uygun olduğunu ifade ediyor. Yine de Jun, bu konuda “dediğim dedik” bir tavır sergilemek yerine hayranların fikirlerine de kulak veriyor.

Xiaomi kurucusu, Çin’in yerel sosyal medya platformu olan Weibo üzerinde pek çok anket yayınladı ve hayranların Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili hakkında fikirlerini belirtmelerini sağladı. Ankete göre hayranlar, ilk Xiaomi otomobilin bir sedan ya da SUV olmasını, 15 ila 22 bin dolar arasında bir fiyata sahip olmasını ve “Xiaomi” markasıyla piyasaya sürülmesini istiyorlar. Yine de Xiaomi’nin yeni bir marka mı yaratacağı yoksa Xiaomi markasıyla mı yollara çıkacağı henüz kesinleşmiş değil.