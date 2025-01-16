OPPO, Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal ile küresel marka elçisi anlaşması yaptığını açıkladı.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal ile küresel marka elçisi anlaşması yaptığını duyurdu.

OPPO, Lamine Yamal ile küresel marka elçisi anlaşması imzaladı. Yamal, markanın yeni cihazlarının tanıtımında yer alacak.

Genç futbolcu, OPPO’nun yeni tanıtım kampanyasında

OPPO, yaptığı duyuruda Yamal'ın Find X8 Pro amiral gemisi modeli ve Reno13 orta segment akıllı telefonunun tanıtım kampanyalarında rol alacağını açıkladı. Şirket, Yamal'ın "samimiyet ve özgünlük" gibi değerleri yansıttığını ve bu değerlerin markanın kimliğiyle örtüştüğünü belirtti.

Henüz 16 yaşında olan Lamine Yamal, geçtiğimiz yaz Euro 2024 turnuvasında hem şampiyonluk yaşayan en genç oyuncu oldu hem de Turnuvanın "En İyi Genç Oyuncusu" ödülünü kazandı. OPPO, bu başarıların Yamal'ı global marka elçisi olarak seçmelerinde etkili olduğunu ifade etti.

Şirket, futbol dünyasındaki iş birliklerini sürdürüyor. OPPO, 2027 yılına kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nin "Resmi Akıllı Telefon Ürün Ortağı" konumunda bulunuyor. 2007'de de Ballon d'Or sahibi Kaka ile de benzer bir iş birliği gerçekleştirmişti.