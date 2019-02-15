  • Oppo R19'un 2019 Yılında Gelmeyeceği Belirtildi

Oppo'dan Üzücü Haber: R19, 2019'da Üretilmeyecek

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Oppo şirketinin R19'u 2019 yılında çıkarması bekleniyordu. Ancak şirket, bu beklentilerin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Daha önceden Oppo R17 ile büyük bir beğeni toplamayı başaran şirket ile ilgili kötü bir haber geldi. 2019 yılı içerisinde R19 modelinin çıkması bekleniyordu. Ancak şirketin başkan yardımcısı Shen Yiren, Oppo R19 modeline bu yıl başlanmayacağını ifade etti.
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Shen ayrıca R19 modelinin neden 2019 yılı içerisinde çıkmayacağını da ayrıntılı olarak açıkladı. Daha çok selfie merkezli cihazlar üretmek istediklerini söyleyen Oppo yetkilileri, F11 pro lansmanını da doğruladı. Ayrıca ilerleyen  dönemlerde yeni bir ekran parmak izi sensörü ve 10x zum da kullanılacak.

Oppo şirketi katlanabilir ekranları kullanışlı görmüyor

Şirketin katlanabilir bir cihaz üzerinde çalıştığını söyleyen haber sızıntıları, maalesef doğru çıkmadı. Oppo'nun CEO’su Chen Mingyong tarafından yapılan  açıklamada, katlanabilir ekranların kullanıcıların amacına hizmet etmediği ve hiçbir şekilde problem çözmediği de ifade edildi.
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5G uyumlu bir cihaz üretmeye çalıştıklarını söyleyen şirket, Oppo R11 Pro ile  göz dolduracak gibi görünüyor. Ayrıca Snapdragon yonga setinin bulunması da yeni Oppo modellerinin çok daha fazla tutulmasını sağlayacak. Son olarak yapılan bir röportaja göre şirket, yakında Snapdragon 855 ile yeni bir akıllı telefon üretimine de başlamış olacak.

Kaynak : https://www.gizmochina.com/2019/02/15/oppo-r19-not-coming-confirms-vice-president-brian-shen/
Etiketler: Oppo, Oppo R17 Pro, Oppo R19
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