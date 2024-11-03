IDC raporuna göre, 2024'ün üçüncü çeyreğinde en çok satılan tablet markaları belirlendi. Apple ve Samsung liderliğinde tablet satışlarında önemli bir artış yaşandı.

2024 yılının üçüncü çeyreğinde tablet satışları büyük bir ivme kazandı. Dünya genelinde kullanıcıların artan ilgisi, tablet pazarında dikkat çekici bir büyümeyi beraberinde getirdi.

Küresel tablet satışları, yıllık bazda %20,4 artış göstererek 39,6 milyon birime ulaştı. International Data Corporation (IDC)'nin raporuna göre, bu artış sektördeki yoğun talebin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Globalde en çok satılan tablet markaları

Apple, yıllık %1,4'lük sınırlı bir büyüme yaşamasına rağmen 12,6 milyon ile segmentteki liderliğini sürdürüyor. Samsung ise 7,1 milyon satış ve %18,3'lük yıllık büyüme ile ikinci sırada bulunuyor.

Analistler, Samsung'un bu büyümesini Galaxy Tab A9 serisinin başarısına bağlıyor. Amazon, 4,6 milyon birimlik satışla üçüncü sırada yer alırken yıllık %111,3'lük dikkate değer bir artış gösterdi. Bu artışın büyük ölçüde Amazon Prime Day satışlarına dayandığı belirtildi. Huawei, 3,3 milyon satış ve %44,1 yıllık büyüme ile güçlü bir çeyrek geçirdi. Lenovo ise 3 milyon birim satış ve %14,7 yıllık büyüme ile beşinci sırada yer aldı.

2024'ün üçüncü çeyreğinde tablet satışlarında önemli bir artış yaşandı. Apple liderliğini korurken Samsung, Amazon, Huawei ve Lenovo gibi markalar da dikkat çekici büyüme oranları ile öne çıktı.