OPPO Reno 4'ün Basın Görselleri Ortaya Çıktı

Ülkemizde de faaliyet gösteren Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun Reno serisine ekleyeceği üyesi Reno 4’ün basın görselleri ortaya çıktı. Basın görselleri dün ortaya çıkan afiş görselleriyle de uyuşuyor.

OnePlus’ın yan kuruluşu olan Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun akıllı telefonlarını çıkardığı Find X, Reno ve A serileri bulunuyor. İşte OPPO’nun bu akıllı telefon ailelerinden Reno serisinin yeni üyesi OPPO Reno 4’ün resmi basın tanıtım görselleri ortaya çıktı.

Sizlere dün aktardığımız bir haberimizde, OPPO Reno 4’e ait afişlerin Weibo’da ortaya çıktığından bahsetmiştik. Reno 4’ün bu sefer de resmi tanıtım görüntüleri görüldü. Akıllı telefonlara ait bilgileri ortaya çıkaran Mukul Sharma, Twitter hesabı üzerinden OPPO Reno 4’ün resmi tanıtım görüntülerini paylaştı.

OPPO Reno 4 resmi tanıtım görüntüleri:

Ortaya çıkan görüntülere baktığımızda cihazın arka tarafında dört adet kamera ve bir adet de flaş olduğu görülüyor. Üç sensörün; ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve telefoto olduğu düşünülüyor ancak dördüncü sensöre dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Telefonun ön tarafında çerçeveleri oldukça ince bir ekranın yer aldığını görüyoruz. Ekranın sol üst köşesinde selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir damla çentik görülüyor. Telefonun sağ tarafında güç tuşu, sol tarafındaysa ses açma kapama tuşu yer alıyor.

OPPO Reno 4’ün üst tarafında bir adet mikrofon yer alıyor. Alt tarafa baktığımızdaysa mikrofon ve USB Type-C girişinin yer aldığını görüyoruz. Ortaya çıkan tanıtım görüntülerine göre telefonda 3,5 mm kulaklık girişi bulunmuyor.

Cihazın donanım özelliklerine dair bildiklerimizse dün ortaya çıkan afişle sınırlı durumda. Afişte, Reno 4’te 5G bağlantı desteği olacağı ve 65 W hızlı şarjı destekleyeceğine yönelik ibareler bulunuyordu. OPPO Reno 4’e dair yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.