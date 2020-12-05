OPPO Reno5 Serisinin Bazı Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

OPPO'nun bu ay tanıtması beklenen yeni akıllı telefon serisi Reno5, bugün daha önce görmediğimiz özellikleri ve fiyatıyla karşımıza geldi. Akıllı telefon serisinin yeni bir kamera teknolojisine de ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OPPO, son haftalarda piyasaya sürmesi beklenen yeni akıllı telefon serisi Reno5'le gündemden düşmüyor. Şirketin yeni akıllı telefon serisi şu ana kadar öğrendiğimiz detaylara göre bu ay tanıtılacak ve üç farklı cihaza ev sahipliği yapacak.

Bugünse OPPO'nun yeni akıllı telefonuna dair resmi açıklamalar geldi. OPPO, akıllı telefonunun en büyük satış noktalarından birisini paylaştı. Şirket, yeni akıllı telefon serisinde 'FDF Full-Dimensional Human Video Technology System' olacağını açıkladı. Ancak tek haber bununla sınırlı değildi.

Nedir bu OPPO'nun yeni teknolojisi?

OPPO, bu teknolojiyi bu yıl düzenlenen OPPO Future Technology Conference etkinliğinde tanıtmıştı. Şirketin yeni teknolojisi, portre modunda video çekimini en üst düzeye çıkaracaktı. Teknoloji, Portrait Sense ve Image Enhancement isimli iki farklı motora ev sahipliği yapıyordu.

Portrait Sense motoru, yapay zeka destekli yüz tanımlama, Super Clear Portrait, OFL Skin Optimization ve Face Aberration Correction gibi algoritmaları barındırıyor. Image Enhancement motoruysa Super Image Stabilizer, Motion Time-lapse, Super Night Scene Video, DOL-HDR ve diğer özelliklere ev sahipliği yapıyor. Anlayacağınız OPPO, yeni serisiyle birlikte kamera deneyimine yeni bir soluk kazandırmayı planlıyor.

Kamera kurulumu karanlıkta parlayacak:

Bir blogger tarafından paylaşılan videoya göre OPPO Reno5 serisinin kamera kurulumu, karanlıkta yeşil bir şekilde parlayacak. OPPO Reno5'in kamera kurulumunun karanlıkta parlaması telefona güzel bir görünüm katmasının yanı sıra telefonun karanlıkta kolayca bulunabilmesini sağlayacak.

OPPO Reno5 serisindeki iki modelin fiyatı da ortaya çıktı:

OPPO Reno5 serisinde yer alacak Reno5 5G ve Reno5 Pro 5G, China Telecom'un veritabanına eklendi. Telefonların veritabanına eklenmesiyle bazı özellikleri ve fiyatı da gün yüzüne çıktı. PEGM00 ve PDSM00 model numaralı telefonlar, serinin Qualcomm Snapdragon 865 işlemcili versiyonları değildi.

Buna göre OPPO Reno5 5G, Qualcomm'un Snapdragon 765G yonga setine, Reno5 Pro 5G'yse MediaTek Dimensity 1000+ yonga setine sahip olacak. Akıllı telefonların fiyatlarıysa şu şekilde listelendi: