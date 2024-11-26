OPPO merakla beklenen yeni telefonları Reno13 serisini resmen duyurdu. Etkileyici özelliklerle donatılan telefonların fiyatları da hiç fena değil.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, düzenlediği bir etkinlikte Reno13 ile Reno13 Pro isimli yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Bir süredir merakla beklenen telefonlar, özellikleri ve fiyatları ile tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyorlar.

OPPO'nun yeni akıllı telefonları, pek çok alanda ortak özelliklerle donatıldılar. Bu bağlamda; her iki telefonda da 1.5K çözünürlük, 120 Hz tazeleme oranı ve 1.200 nit tepe parlaklık değerine sahip ekranlar görüyoruz. Ancak Reno13'te düz, Reno13 Pro'da ise kavisli ekran bizleri karşılıyor. Bu da ekran boyutlarının değişmesine neden oluyor. Öte yandan; her iki telefonda da Samsung JN5 sensörlü 50 MP selfie kamera ile karşılaşıyoruz.

Karşınızda OPPO Reno13

OPPO'nun yeni akıllı telefonları, MediaTek'in Dimensity 8350 işlemcisinden güç alıyorlar. Bu işlemci, her iki modelde de 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyorlar. Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzü ile çalışan telefonlardan Reno13'te 5.600 mAh, Reno13 Pro'da ise 5.800 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Her iki telefon da 80W hızlı şarj desteğine sahip.

OPPO Reno13 Pro tasarımı ise şöyle

Telefonların arka kamera kurulumlarına baktığımız zaman ortak gibi görünen ancak pek de öyle olmayan detaylar görüyoruz. Bu bağlamda; OPPO Reno13'te Sony IMX882 sensörlü 50 MP'lik ana kamera mevcut. Pro modelin ana kamerası ise yine 50 MP çözünürlük sunuyor ancak Sony IMX890 sensöre sahip. Ayrıca her iki telefonda da 8 MP çözünürlük sunan Sony IMX355 sensörlü ultra geniş açılı kamera görüyoruz. OPPO Reno13 Pro, tüm bunlara ek olarak 50 MP'lik 3.5x periskop kameraya ev sahipliği yapıyor.

OPPO Reno13 teknik özellikleri:

Ekran 6.59 inç, 1.5K (2760 x 1256 piksel), 1.200 nit, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 8350 RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512-1024 GB (UFS 3.1) Ön Kamera 50 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) Batarya 5.600 mAh (80W) İşletim Sistemi ColorOS 15 (Android 15)

OPPO Reno 13 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.83 inç, 1.5K (2800 x 1272 piksel), 1.200 nit, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 8350 RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512-1024 GB (UFS 3.1) Ön Kamera 50 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 50 MP (f/2.8) Batarya 5.800 mAh (80W) İşletim Sistemi ColorOS 15 (Android 15)

OPPO Reno13 serisi fiyatları: