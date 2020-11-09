Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, Afrika ve Orta Doğu'da bir süredir reklamlarda kullandığı Liverpool'un golcüsü Salah'ı bu sefer direkt telefonuna taşıdı. Şirket, OPPO Reno4 Mo Salah Edition'ı duyurdu.

Şirketlerin, çoğu zaman ürünlerinin tanıtımı için ünlü isimleri marka yüzü yaptıkları ya da reklamlarında kullandıklarını görüyoruz. Markalar tarafından tercih edilen isimler, genellikle reklamın ya da tanıtımın yapılacağı bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebiliyor.

Bu haberimizde size bahsedeceğimiz olay ise bir reklam ya da marka yüzü olmaktan biraz daha ötede bir şey olacak. Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO ile Liverpool'un Mısırlı golcüsü Salah, bir süredir şirketin Afrika ve Orta Doğu'daki telefonlarının reklamı için iş birliği içerisindeydi. OPPO ile Salah arasındaki reklam iş birliği bir adım öteye taşındı.

OPPO, Reno4 Mo Salah Edition'ı duyurdu

OPPO, bir süredir reklamlar için iş birliği yaptığı Salah'ı bu sefer direkt olarak cep telefonlarına taşıdı. Çinli akıllı telefon üreticisi, OPPO Reno4 Mo Salah Edition'ı duyurdu. Peki, Liverpool golcüsünün odak noktasına yerleştirildiği Reno4'ün standart sürümünden bir farkı var mı?

Mo Salah Edition ile standart Reno4 arasında donanımsal anlamda herhangi bir farklılık bulunmuyor. Telefon 6,4 inç OLED ekrana, Snapdragon 720G işlemciye ve VOOC 4.0 Flash Charge'a sahip. Asıl fark tasarım tarafında ortaya çıkıyor.

Görsellerden de görebileceğiniz gibi Reno4 Mo Salah Edition, koyu gri ve kırmızı renklere sahip. Telefonun arka kapadığında Salah'ın imzası ve resmi bulunuyor. Cihaz, ayrıca içerisinde Salah'ın arka plan görseli olduğu ColorOS 7.2'ye özel bir temayı da içerisinde barındırıyor.

8 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama alanına sahip olan cihaz, 6.590 Mısır poundu (vergisiz 3.410 TL) fiyat etiketine sahip. Standart Reno4'ün ülkemizdeki satış fiyatı ise 3.800 TL civarından başlıyor.

OPPO Reno4 Mo Salah Edition teknik özellikleri: