Elon Musk'ın X olarak değiştirmeden önceki son Twitter versiyonuna sahip iPhone'lar, eBay'de binlerce dolara satılmaya başladı.

Twitter, 22 Temmuz itibarıyla Elon Musk’ın süper uygulama hayali “X”e geçişine başladı. Bu değişimle birlikte önce Twitter’ın logosu kuştan X'e dönüştürüldü, ardından Android ve iOS uygulamaları da yavaş yavaş yeni adı ve logoyu taşımaya başladı.

Twitter’dan X’e ani dönüşüm halihazırda büyük tartışmalara yol açarken bazı kişiler, bu durumu ticari fırsata dönüştürmeye başladı. ABD’deki iPhone sahipleri, uygulamanın X’e dönüşmemiş versiyonuna sahip iPhone'larını binlerce dolardan satışa çıkardı.

eBay'de satışa konulan "orijinal Twitter'lı iPhone" ilanları:

ABD’nin en popüler ikinci el ticaret platformlarından eBay’de açılan ilanlarda X'in “Twitter” olarak kaldığı iPhone’lar, 7000 dolara varan fiyatlara kadar satışa sunuldu. Bazı ilanlar ise doğrudan satın alım yerine açık artırma yöntemiyle açıldı.

Tabii bu telefonu alanlar ve orijinal Twitter’ı korumak isteyenler, uygulamanın otomatik güncellemesini kapatmak zorunda kalacak. En kökten çözüm ise cihazları internete bağlamamak olacak. Orijinal Twitter’lı iPhone’lar, bir nevi koleksiyonluk cihazlara dönüşecek.

Telefonu satın alan herhangi bir kişinin olup olmayacağı ise elbette şu an bilinemiyor. ABD’de koleksiyoncuların çılgın çılgın ürünleri sevdiğini göz önüne alırsak en azından bir cihazın satılmasını bekleyebiliriz.