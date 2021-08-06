İletişim Başkanlığı, paylaşmış olduğu yeni harita ile son bir haftada ortaya çıkan orman yangınlarından kaçının söndürüldüğünü ve kaçının devam ettiğini, konumlarıyla birlikte açıkladı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi, hız kesmeden devam ediyor. Yaşanan felaket, özellikle de Akdeniz ve Ege bölgelerinde hayatı felç etmiş durumda. Üstelik yok denecek kadar düşük olan nem seviyesi ile rüzgarın şiddeti, yangınların hızlı bir şekilde yayılmasına neden oluyor. Ancak her şeye rağmen tüm Türkiye, orman yangınları için seferber olmuş durumda.

28 Temmuz'da başlayan orman yangınları, tam olarak söndürülebilmiş durumda değil. Ancak konuyla ilgili çalışmalar, şu günlerde daha sistematik bir şekilde ilerliyor. Şimdiyse devam etmekte olan yangınlarla ilgili bir açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapıldı. İletişim Başkanlığı, yangınlarla ilgili son durumu aktardı.

Devam eden 12 yangın var

İletişim Başkanlığı'nın Twitter'dan yaptığı son paylaşıma göre sabah 09:45 itibarıyla devam etmekte olan 12 orman yangını var. 28 Temmuz'dan bugüne dek 208 orman yangının çıktığını aktaran kurum, bunların 196 tanesinin kontrol altına alındığını ifade ediyor.