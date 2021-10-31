Örümceklerin Sandığımızdan Daha Zeki Olduğu Belirlendi

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma ve çalışmaya göre, örümceklerin insanların zannettiğinden çok daha fazla zeki olduğu tespit edildi.

Görüntüleriyle, tipleriyle sevimli görünen ya da evcil olduğu için ilgi gösterdiğimiz hayvanlar, aynı zamanda zekalarıyla da tüm ilgiyi üzerine çekebiliyor. Peki hayvanlar sadece ezberle ya da güdüsel davranışlarla değil, bilişsel davranışlarıyla da bize sevimli görünebilir miydi? Yoksa bu durum korkutucu mu olurdu?

Hayvanları bize sadık oldukları kadar ya da görünüş olarak sevimli oluşlarıyla, yaptıkları şapşallıklar doğrultusunda sevmeye ve sahiplenmeye daha fazla meyilliyizdir. Tüm bunlardan sonra zeka gelir. Eğer tersi olsaydı örümcekleri, karıncaları, babunları, kargaları ya da rakunları sahiplenmek, daha çok sevmek mümkün olurdu. Kimi hayvanlar zannettiğimizden daha az zekaya sahipken, kimileri ise zannettiğimizden daha fazla zeki olabiliyor.

“Önemli olan beynin büyüklüğü değil, o beyinle neler yapılabildiği”

Zeki olduğu bilinen fakat hem görünüşleri hem de doğaları gereği buna elverişli olmamaları sebebiyle, sevmenin ve sahiplenmenin pek mümkün olmadığı hayvanlar örümcekler. Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre örümcekler zannettiğimizden daha zeki. Yeni yayınlanan bir örümcek çeşitliliği araştırmasındaki bilgiler bunu gözler önüne seriyor.

Norveç'te bulunan Bergen Üniversitesi Müzesi'nden araknolog ve evrimsel biyolog Dimitar Dimitrov, örümceklerin güdüsel ve ezbere dayalı davranışların aksine bilişsel davranışlar göstermeye yatkın olduklarını belirterek, "Örümceklerin muhtemelen çok küçük olduğu, karmaşık davranışları gerçekleştirebilmek için bir tür kritik beyin dokusu kütlesine ihtiyaç olduğu yönünde genel bir fikir var. Ama bence örümcekler, bu genel fikre meydan okuyor. Bazı küçük şeyler aslında çok karmaşık şeyler yapabilir” dedi. Canterbury Üniversitesi'nden araknolog Fiona Cross ise, “Önemli olan beynin büyüklüğü değil, hayvanın sahip olduğu beyinle neler yapabileceğidir” sözlerine yer verdi.

Yapılan araştırmalarda, örümceklerin hem yaşamlarını devam ettirmek hem de avlanabilmek için akıl oyunları oynamak, plan yapmak, risk değerlendirmek gibi yöntemlere başvurduğu ve şaşırmak gibi insani özelliklere sahip olduğu belirlendi.