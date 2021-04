Oscar'ı Sonuna Kadar Hak Etse de Hala Alamayan 12 Oyuncu

Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Akademi Ödülleri’nde efsane performans sergilemiş olsalar da hala Oscar alamayan oyuncular bulunuyor. Bugün sizlere, Oscar almadığına inanmak istemeyeceğiniz bazı isimleri göstereceğiz.

Bir oyuncu için en üst nokta nedir? Birçoğu için bu noktanın Akademi Ödülleri olduğunu söyleyebiliriz. En İyi Kadın Oyuncu veya En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını almak isteyen oyuncular, bunu başardıklarında kariyerlerinde bambaşka bir noktaya ulaşırlar. Bugün ise sizlere kariyerinde muhteşem yerlere gelmiş olsalar da Oscar alamamış başarılı oyuncuları listeleyeceğiz.

Listemizdeki oyuncuların pek çoğunu yakından tanıdığınızı ve nasıl Oscar alamadıklarını merak edeceğinizi düşünüyoruz. Bu oyuncular, özellikle bazı filmlerde Oscar için aday olsalar dahi ne yazık ki sahibi olamadılar. İsterseniz listemize başlayalım:

Fazlasıyla hak etseler de Oscar alamayan oyuncular

Will Smith

“Bir insanın Oscar almak için daha ne yapması gerekir?” sorusunun vücut bulmuş hali olan Will Smith; Umudunu Kaybetme, Yedi Yaşam gibi filmlere sahip olsa ve Umudunu Kaybetme filmiyle Oscar’a aday olsa da hiçbir zaman bu ödülü kazanamadı. Ünlü oyuncunun önümüzdeki yıllarda bu ödülü kazandığını görmek isteriz.

Keanu Reeves

“Bu kadar da değil” dediğinizi duyar gibiyim. Evet, Reeves de Oscar’da yüzü gülmeyen aktörlerden birisi. Üstelik Matrix, John Wick, Constantine, Sweet November gibi filmler yer alırken. Ne diyelim, Reeves’in ödül alamaması, oyuncudan çok Akademi Ödülleri’nin ayıbı.

Salma Hayek

Olağanüstü bir oyuncu olan Salma Hayek, halihazırda dünyanın en ünlü oyuncularından biri, ancak Frida filmi bile oyuncunun Oscar’ı alması için yeterli olmadı. Yaşının da 53’e geldiği düşünülürse, bu ödül için kendini biraz daha fazla zorlaması gerektiğini düşünüyoruz.

Samuel L. Jackson

Son birkaç 10 yılın pek çok ikonik filminde yer alan Samuel L. Jackson, özellikle Tarantino filmlerinin vazgeçilmez oyuncularından biri. Başrolden çok yardımcı oyuncu rolleriyle bilinen Jackson, bu rolleri o kadar iyi oynuyordu ki başrol oyuncularının bile önüne geçiyordu.

Edward Norton

Kült filmlerden aşina olduğumuz bir başka isim olan Edward Norton; Fight Club, American History X, The Illusionist gibi efsane filmlerde yer aldı, hatta 3 kez Akademi Ödülleri’nde aday da gösterildi (Birdman, American History X, Primal Fear), ancak bu ödülü hiç kazanamadı.

Robert Downey Jr.

Hepimizin Iron Man olarak tanıdığı Robert Downey Jr., sadece Marvel filmleriyle değil Sherlock Holmes, Zodiac, Chaplin gibi filmlerle de hafızalarımızda yer etti. Robert Downey Jr., aynı zamanda dünyanın en çok para kazanan oyuncularından biri olsa da ne yazık ki şu ana kadar hiçbir zaman Oscar kazanmayı başaramadı.

Michelle Williams

Blue Valentine, Brokeback Mountain, My Week with Marilyn, Manchester by the Sea gibi başarılı filmlerde yer almış ve bu filmler sayesinde dört kez Oscar’a aday olmuş Michelle Williams, şeytanın bacağını bir türlü kıramayanlardan.

Sean Astin

Yüzüklerin Efendisi serisinin sadık dostu Sam ile hafızalarımıza kazınan usta oyuncu, bu filmde nasıl oldu da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını alamadı, hala tartışılan konular arasında.

James McAvoy

Split, Wanted, Atonement gibi filmlerde oynayan McAvoy da ne yazık ki bu zamana kadar Oscar ödülünü alamayan oyunculardan biri. Biz yine de McAvoy’un filmlerini fazlasıyla seviyoruz ve önümüzdeki yıllarda hak ettiği bu ödülü alacağını düşünüyoruz.

Sir Ian McKellen

Yüzüklerin Efendisi’ndeki Gandalf, X-Men’deki Magneto ve sayamayacağımız pek çok filmde oynayan efsane oyuncu Sir Ian McKellen, pek çok ödül töreninde sayısız ödül alsa da hiçbir zaman Oscar’a sahip olamadı. Oysaki bu ödülü en fazla hak eden oyunculardan birisi.

Saoirse Ronan

Bu zamana kadar dört kez Oscar’a aday gösterilen Saoirse Ronan, ilk adaylığında yalnızca 13 yaşındaydı. Hala bir Oscar kazanamamış olsa da geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyoruz.

Johnny Depp

Karayip Korsanları başta olmak üzere bütün filmlerinde muazzam performans gösteren dünyanın en ünlü aktörlerinden Johnny Depp, ne yazık ki uzun yıllar geçmesine rağmen hala bir Oscar ödülü alamadı. Her filmi özel elbette, ancak Karayip Korsanları'ndaki Jack Sparrow karakteriyle Oscar'ı defalarca kez hak ettiğini düşünüyoruz.

Peki sizce Oscar’ı sonuna kadar hak etse de alamadığını düşündüğünüz oyuncular var mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.