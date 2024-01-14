Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), geçtiğimiz yıla göre otomobil üretimi ve ihracatı bakımından 2023 istatistiklerini paylaştı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), geçtiğimiz yıla kıyasla ülkemizdeki otomobil üretiminde ne gibi değişikliklerin olduğunu görebileceğimiz verileri paylaştı. Dalgalı bir süreçten geçmekte olan otomobil sektöründe ülkemizdeki üretim, birazdan göreceğiniz verilerin de gösterdiği üzere, geçtiğimiz yıla göre artış gördü.

İhracat tarafına baktığımızda da veriler, benzer bir artışı gözler önüne seriyor. Fakat bu artışı otomobil tarafında görürken traktör ve ticari araçların ihracatında düşüş göze çarpıyor. Dönemsel verilere gelin birlikte bakalım.

2023 yılının verilerinde çoğunlukla artış göze çarpıyor

Bu dönemde 2022’ye nazaran toplam üretimde yüzde 9 artış görüldü. Bu bağlamda toplam adet sayısı 1 milyon 468 bin 393 oldu. Otomobil üretimiyse adet bakımından yüzde 18’lik artışla 952 bin 667’e yükseldi. Traktörleri de hesaba kattığımızda toplam üretim, 1.525.963’e çıkıyor.

Ticari tarafında ise üretim yüzde 5 azalırken hafif ticarilerde bu oran yüzde 7. Ağır ticari grubunda ise bunların aksine yüzde 16’lık bir artış söz konusu.

İhracat tarafında ise aynı dönemde -genele bakıldığında- adet bazında yüzde 5 artış (1.018.247 adet) görüldü. Otomobil ihracatı ise yine adet bazında yüzde 16 artış gösterirken ticari araç ihracatı, yüzde 11 oranında düşüş gösterdi. Traktör ihracatında ise 2022 yılına nazaran yüzde 8’lik bir düşüş görülüyor. Adet sayısı 16 bin 752 olarak kayda geçmiş.

Toplam otomotiv sanayi ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 55 oranında büyüyerek 1.283.952 adetten kapandı. Sadece otomobil pazarı ise yüzde 63’lük artış görerek 967 bin 341 adede ulaştı. Ticari araç pazarına girdiğimizde ise toplamda yüzde 35, ağır ticarilerde yüzde 17, hafif ticarilerde ise yüzde 39’luk büyüme karşımıza çıkıyor.

Son olarak Ocak-Aralık döneminde, 2022’nin aynı dönemine göre araç satışlarındaki yerli otomobil payı yüzde 32, hafif ticari pazarındaki yerli otomobil payı ise yüzde 49 olarak kayıtlara geçti.