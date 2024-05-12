Otomotiv Sanayii Derneği, yılın ilk dört aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Nisan ayında aylık bazda üretim gerilerken sektörün ilk dört ayında da geçen yıla göre düşüş görüldü.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk dört ayına ilişkin verilerini açıkladı. Nisan ayındaki üretim, uzun milli tatillerin de etkisiyle birlikte geriledi. Ocak-Nisan döneminde otomotiv sektöründeki üretim, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1 oranında azaldı. Bu dönemdeki toplam üretim 474 bin 947 adet olarak açıklandı.

Otomobil üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %2 artarak 300 bin bandını aşmayı başardı. Toplam üretilen araç sayısı 300 bin 109 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 492 bin 471 oldu. Ticari araç ve hafif ticari araç gruplarında yılın ilk dört ayında üretim yüzde 5 düşerken, ağır ticari araç grubunda ise bu düşüş yüzde 7'yi buldu.

Toplam ihracatta %1 artış görüldü

2023 yılının ilk dört aylık döneminde ticari araç pazarında %6, ağır ticari araç pazarında %8, hafif ticari araç pazarında %5 daralma oldu. Toplam otomotiv ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1'lik artış gösterdi. Otomobil ihracatı ise üretimdeki artışa rağmen sabit kaldı.

1 Ocak - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ihrac edilen toplam araç sayısı 332 bin 664 oldu. Otomobil ihracatında ise bu sayı 206 bin 197 oldu. Pazardaki toplam araç sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre %10 arttı ve 386 bin 538 adet olarak gerçekleşti. Otomobil pazarındaki artış ise %17 oldu ve 294 bin 837 adet olarak kayıtlara geçti.