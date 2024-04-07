Otomotiv sektörü, mart ayında 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Önceki yılın martına göre azalma yaşanırken ilk çeyreğine göre artış yaşandı. Binek otomobil ihracatı ise önemli bir düşüş yaşadı.

Türkiye’de gerçekleştirilen ihracatta otomotiv endüstrisi ilk sırada yer alıyor. Bu nedenle de otomobil ihracatındaki veriler büyük öneme sahip. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından yapılan yeni bir açıklama, mart ayına ait verileri ortaya koydu.

Açıklamalara göre otomotiv sektörü, geride bıraktığımız mart ayında 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu, geçen senenin martına kıyasla %1,8’lik bir azalma yaşandığı anlamına geliyor.

Geçen senenin ilk üç ayına göre ihracatta artış var

Mart kıyaslamasında azalma görülse de çeyrek bazında artış yaşandı. Öyle ki Türkiye’nin otomotiv ihracatı, 2024’ün ilk üç ayında 9 milyon 132 milyon dolara ulaşarak önceki yıla göre %6 yükselme yaşadı. Otomotiv endüstrisinin ihracattaki payı ise %14,3 olarak açıklandı.

Binek otomobil ihracatı düştü

Binek otomobiller konusunda ise ters bir durum mevcut. Bu taraftaki ihracatta çift haneli oranda bir düşüş görüldü. Açıklamaya göre martta, %12,5’lik bir azalmayla 881 milyon dolarlık binek araç ihracatı gerçekleştirildi. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke Fransa’ya yapılan ihracatlarda da %13'lük düşüş bildirildi.

Tedarik endüstrisinde 1 milyar 297 milyon dolarlık, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatında 647 milyon dolarlık, otobüs-minibüs-midibüs ihracatında ise %48’lik bir artışla 264 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Otomotiv endüstrisinde mart ayında en büyük ihracat 409 milyon dolar ile yine Almanya’ya gerçekleştirildi. Ancak Almanya’ya olan ihracatlarda da %14’lük bir düşüş yaşandı. Almanya’yı 365 milyon dolar ile Fransa, 330 milyon dolar ile İtalya takip etti.