Her yıl milyonlarca insan, çeşitli nedenlerle ikinci el araç alım-satım işlemlerine yöneliyor. Bu sürecin hem alıcı hem de satıcı için olabildiğince şeffaf ve güvenilir olması, aracın gerçek durumunun doğru bir şekilde belirlenmesiyle mümkün. İşte bu noktada, oto ekspertiz hizmetleri devreye giriyor. Bu yüzden de oto expertiz yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler listesini aklınızın bir kenarına yazmanızda fayda var.

Oto ekspertiz, bir aracın sağlık raporu niteliğinde olup alım-satım işlemlerinde kilit bir rol oynar. Ancak doğru ekspertiz hizmetini seçmek ve sunulan raporun detaylarını doğru şekilde yorumlamak, sürecin en önemli adımları.

Eğer siz de ikinci el araç piyasasında doğru kararlar almak ve yatırımınızı en faydalı şekilde yapmak istiyorsanız oto ekspertizde nelere dikkat edilmeli konusuna hakim olmalısınız.

Oto ekspertiz nedir ve neden önemlidir?

Oto ekspertiz; bir aracın mekanik, teknik ve estetik durumunun kapsamlı bir şekilde incelenmesi işlemine verilen isim. Bu inceleme sırasında motorun performansı, şanzımanın durumu, elektronik aksamlar, kaporta ve boya kontrolleri gibi aracın birçok yönü detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Sürecin sonunda da aracın genel durumu, olası arızaları ve onarım ihtiyaçları hakkında detaylı bir rapor hazırlanıyor.

Oto ekspertiz hizmetinin önemi, alıcıya, satın almayı düşündüğü aracın gerçek durumu hakkında objektif ve detaylı bilgiler sunması. Bu bilgiler sayesinde alıcılar karşılaşabilecekleri mali yüklerden haberdar oluyor ve daha bilinçli bir satın alma kararı verebiliyor. Satıcılar için ise aracın durumunu doğrulayan bir ekspertiz raporu da potansiyel alıcıların güvenini kazanmada büyük bir avantaj sağlıyor.

Ekspertiz raporu almak zorunlu mu?

Oto ekspertiz hizmeti, 1 Nisan 2019 itibarıyla 2. el araç satışlarında zorunlu kılındı. Bu yüzden de eğer sıfır bir araba almayacaksanız ekspertiz raporu almalısınız. Bunun için de rapor vermede yetkilendirilmiş firmalara başvuruda bulabilir, randevu alabilir ve almayı düşündüğünüz aracı incelemeye sokabilirsiniz.

Hangi ekspertiz merkezini seçeceksiniz? Oto expertiz yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler:

Sertifikalar ve akreditasyonlar

Tecrübe ve uzmanlık

Tavsiyeler ve müşteri yorumları

Ekipman ve teknoloji

Sertifikalar ve akreditasyonlar

Merkezin, alanında tanınmış kuruluşlar tarafından akredite edilmiş olması, hizmet kalitesi hakkında önemli bir gösterge sunar. Bu sertifikalar, merkezin belirli standartlarda hizmet verdiğini ve düzenli olarak denetlendiğini gösterir.

Tecrübe ve uzmanlık

Sektörde pek çok ekspertiz merkezi olduğu düşünüldüğünde pişman olmayacağınız bir firma seçmelisiniz. Ekspertiz merkezinin sektördeki tecrübesi ve uzmanlık alanları, sunduğu hizmetin kalitesini doğrudan etkiler. Araç ekspertizinde uzmanlaşmış, tecrübeli teknisyenlerin çalıştığı merkezleri tercih edin.

Tavsiyeler ve müşteri yorumları

Ailenizden, arkadaşlarınızdan veya çevrim içi platformlardan merkez hakkında yapılan yorumları ve tavsiyeleri araştırın. Gerçek kullanıcı deneyimleri, merkezin güvenilirliği ve müşteri memnuniyeti seviyesi hakkında değerli bilgiler sağlar. Bu sayede insanların nasıl bir hizmet aldığını rahatlıkla görebilir, kararınızı da buna göre verebilirsiniz.

Ekipman ve teknoloji

İşiniz araba olunca teknoloji ile de beraber oluyorsunuz. Alacağınız araç hakkında en doğru kararı vermek için de modern ve gelişmiş ekipmanların kullanıldığı expertiz merkez araştırması yapın. Bu sayede daha doğru ve detaylı sonuçlar alabilirsiniz.

Kaliteli bir ekspertiz hizmeti almak, sürecin başarılı bir şekilde tamamlanmasının anahtarı. Tüm bu maddeleri göz önünde bulundurarak size uygun bir ekspertiz merkezi bulabilirsiniz.

Ekspertizde nelere bakılır?

Dinamometre kontrolü, yol simülasyonu, çeşitli normlarda motor gücü ölçümleri, aktarma organlarındaki sürtünme kayıplarının ölçümü, tork ölçümü, şanzıman aralık ölçümü ve tekerlek gücü ölçümü gibi bütün bölümlerin detaylı incelenmesi

gibi bütün bölümlerin detaylı incelenmesi Araç içi elektronik sistemlerin , navigasyon, klima, park sensörleri gibi özelliklerin çalışır durumda olup olmadığının kontrolü

, navigasyon, klima, park sensörleri gibi özelliklerin çalışır durumda olup olmadığının kontrolü Kaportadaki çizikler, göçükler ve boya durumu kontrolü

kontrolü Geçmişte yapılmış büyük onarımların veya kaza kayıtlarının olup olmadığına dair detaylı bir kontrol

olup olmadığına dair detaylı bir kontrol Araç içinin genel durumu , koltukların, döşemelerin ve diğer iç aksamların kontrolü

, koltukların, döşemelerin ve diğer iç aksamların kontrolü İsteğe göre trafik cezası, sigorta, kasko kayıtları, haciz, rehin ve banka kredi kayıtları da raporlanır.

Maliyet-fayda analizi ve ekspertiz ücretleri

Ekspertiz fiyatı, genellikle sunulan hizmetin kapsamına ve merkezin konumuna göre değişiklik gösteriyor. Yüksek kaliteli bir ekspertiz hizmeti, başlangıçta daha yüksek bir maliyet gibi görünse de uzun vadede potansiyel onarım masraflarından tasarruf sağlayarak bu maliyeti telafi edebilir.

Önemli olan hizmetin maliyetinin yanı sıra sunulan değeri de dikkate almak. Uygun fiyatlı hizmetler cazip görünse de eksik veya yüzeysel bir inceleme sonucu önemli sorunların gözden kaçırılma riski var.

Ekspertiz sonrasında ne yapmanız gerekiyor?

Ekspertiz raporu elinize ulaştığında raporu detaylı bir şekilde incelemeniz gerekir. Anlamadığınız veya ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuz noktaları ekspertiz merkeziyle görüşerek netleştirin. Raporun sonuçlarına göre aracın fiyatı üzerinde pazarlık yapabilir, aracı satın alıp almayacağınıza karar verebilirsiniz.

Raporu aldıktan sonra dikkat etmeniz gereken bazı detaylar da var.

Ruhsat ve aracın şasi numarasını eşleştirin.

Emniyet kemeri ve airbag ile fren sistemleri hakkındaki detaylara bakın.

Kilometre bilgisini sorgulayın.

Beygir ve tork değerini inceleyin.

Yanal kayma testi sonucunu kontrol edin.

Kozmetik problemleri gözden geçirin.

Eğer raporda ciddi sorunlar belirtiliyorsa bu durum satın alma kararınızı yeniden gözden geçirmeniz için bir fırsat olabilir. Alternatif olarak farklı bir araç üzerinde ekspertiz yaptırmayı düşünebilirsiniz.

Ekspertiz ne kadar sürede tamamlanır?

Aracın süspansiyon testinden başlayıp tekerleklerin kontrolüne kadar giden süreçte, frenlere ve motora da bakılıp beyin muayenesi ve iç aksam incelemesi de olduğundan bu süre değişkenlik gösterebilir.

Bazı ekspertiz firmaları, yoğunluğa göre bu işlemleri ortalama 45 dakikada bitirebileceği gibi bazı yerlerde biraz daha uzun sürebilir. Yaşadığınız şehre ve merkezin yoğunluğuna göre farklı süreler ile karşılaşmanız muhtemel.

Ekspertiz sorgulama nasıl yapılır?

Almayı düşündüğünüz aracın daha önce ekspertiz raporu olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. Bunun için e-Devlet üzerinden “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi” sayfasına ulaşabilir ve sorgulamayı seçebilirsiniz.

Bir diğer seçeneğiniz ise Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi web sitesinden sorgulama. Online işlemler bölümünden durum sorgulaması yapabilirsiniz.

Bunun yanı sıra “PARCA” boşluk, “PLAKA” boşluk, “HASAR TARİHİ” yazıp 5664’e kısa mesaj atarak ekspertiz raporu sorgulama yapabilirsiniz.

İkinci el araç piyasasında doğru adımlar atmak isteyenler için hazırladığımız içeriğimiz ile her zaman daha güvenli ve kârlı alım-satım işlemi yapmanızı dileriz.

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