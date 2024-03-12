Daha önce başınıza geldi mi bilmiyoruz ancak arabaya süt dökülmesini eminiz ki yaşamak istemezdiniz. Yaşayanlar zaten ne demek istediğimizi anlayacak. Dökülen sütü hızlıca temizlemeye başlamazsanız burnunuzun direğini kıracak cinsten o ekşi kokuyla her an karşılaşabilirsiniz. Peki süt dökülen araba nasıl temizlenir ve o süt kokusu nasıl çıkar?

Bir bebeğiniz varsa ya da sürekli süt/sütlü içecek taşıyan biriyseniz bu konu, daha önce sizin arabanızın da çektiği çilelerden biri olabilir. Hele bir de yaz aylarında süt, arabanız ile buluştuysa kaçarak uzaklaşmanız gerekebilir. Öyle ki bazıları, süt dökülen arabanın hemen satılması yönünde tavsiyeler bile veriyor.

Ekşi süt kokusunu arabadan çıkarmak, herhangi bir lekeden daha zor olsa da imkânsız değil. O zaman ister başınıza gelsin ister gelmesin arabadaki süt lekesinin nasıl çıkacağını bilmeniz gerek. Aksi hâlde bir daha arabaya süt sokmayacağınıza yemin edebilirsiniz.

Arabaya dökülen süt neden çok kötü kokar?

Süt döküldüğünde zamanla fermente olur ve dayanılmaz bir koku yaymaya başlar. Özellikle sıcak hava koşullarında hızlıca bozulması da o kokuyu daha keskin hâle getirir. İçerdiği proteinlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan bozuk süt kokusu da aracın içerisine hapsolur ve uzun süre kalıcı olabilir.

Sütün, bakteri ve mikroorganizmalar için ideal bir besin kaynağı olması da sıcak ve nemli bir ortamda mikroorganizmaların çoğalması anlamına gelir. Bu durum, kötü kokunun yanı sıra çeşitli sağlık sorunlarına da yol açabilir.

“Arabaya süt döküldü, nasıl temizlenir?” diyenler kolları sıvamaya başlasın.

Fazla sütü temizleyin

Yıkanabilir her şeyi temizlemeye başlayın

Buharlı temizleyici kullanabilirsiniz

Karbonat mucizesine başvurabilirsiniz

Beyaz sirkenin gücünden faydalanın

Emici temizlik malzemesi de kullanabilirsiniz

Aracınızı havalandırın

Profesyonel destek alın

Fazla sütü temizleyin.

Sütün döküldüğünü hemen fark ettiyseniz biraz daha şanslı sayılırsınız. Çünkü ne kadar erken hareket ederseniz sütün nüfuz etme şansını o kadar azaltırsınız.

Sütün döküldüğü yeri kurulama veya banyo havluları ile temizleyebilirsiniz. Ancak bu temizleme işlemi ovmaktan ibaret olmak yerine sütü almak olmalı. Aksi hâlde daha fazla içine işlemesine neden olabilirsiniz. Bu noktada kâğıt havlu kullanmaktan kaçının, kalıntı bırakabilirler ve bir de onu temizlemekle uğraşabilirsiniz.

Yıkanabilir her şeyi temizlemeye başlayın.

“Arabaya süt döküldü, nasıl temizlenir?” diye telaşlanmaya başladıysanız koltuk kılıfı, paspas, halı gibi çıkarılabilir parçaları çıkarın ve bu parçaları yıkatarak kurutmaya bırakın. Tabii ki her parça çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun olmayabilir.

Süt, paspasa döküldüyse keyfiniz biraz daha yerindedir muhtemelen. Çünkü hem halıya hem de döşemeye gelmesinden daha iyi olduğunu fark etmişsinizdir. Kirli paspasınızı dikkat ederek çıkarırsanız sütün başka yerlere bulaşmasını engellersiniz.

Kauçuk paspaslar çamaşır makinesinde yıkanmayacağından tazyikli su ve bir temizleme fırçasından yardım alarak temizleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Buharlı temizleyici kullanabilirsiniz.

Sütün döküldüğü yeri havlu ile temizleseniz bile bu işlem tamamıyla işinize yaramayabilir. Bu durumda da halı veya kumaş gibi parçalar için buharlı temizleyiciye başvurabilirsiniz. Kokuya neden olabilecek sütü çıkarmak için mutlaka buharlı temizleyici kullanma kılavuzunu okumalısınız. Temizleme bittikten sonra parçaları kurumaya bırakmalısınız.

Karbonat mucizesine başvurabilirsiniz.

Eski ve klasik bir yöntem olsa da karbonat birçok yerde işimize yarayan bir madde. Lekenin üzerine karbonat dökerek kurumasını bekleyin ve iyicene kuruduktan sonra karbonatı süpürün. Eğer koku devam ediyorsa bu yöntemi birkaç kere daha deneyebilirsiniz.

Beyaz sirkenin gücünden faydalanın.

Karbonat da işe yaramadıysa hem güvenli hem de tehlikeli kimyasallar içermeyen beyaz sirkeyi de kullanabilirsiniz. Koku önleyici güce sahip beyaz sirkeyi, döşemelerinize sıkabilirsiniz.

Bir ölçek beyaz sirkeyi, dört ölçek suyla karıştırıp sprey şişesine koyun ve süt dökülen bölge tamamıyla ıslanana kadar püskürün. 4-5 saat beklettikten sonra biz bez ile kurulayın. Tabii ki aracınızın içi keskin sirke kokacağı için bu işlemlerden sonra havalandırmalısınız.

Emici temizlik malzemesi de kullanabilirsiniz.

Kalıcı kokuya neden olan bakterileri besleyen kalıntıları yok etmek için enzim spreylerinden faydalanabilirsiniz. Spreyi lekenin üzerine uygulayın ve bir iki gün bekletin. Daha sonrasında temiz bir bez ile bölgeyi temizleyebilirsiniz.

Ancak bu spreyleri kullanmadan önce hangi yüzeyler için uygun olduğuna dikkat edin. Bazı enzim sprey çeşitleri deri yüzeyler için uygun değildir ve bu arabanıza daha fazla zarar verebilir.

Aracınızı havalandırın.

Hangi işlemi yaparsanız yapın aracınızı havalandırmayı unutmayın. Hem sütün o ekşi kokusu hem de tüm temizlik malzemelerinin kokusunun çıkması için aracınızın buna ihtiyacı var. Ancak bu aşamada arabanızı aşırı güneşe maruz bırakmayın.

Profesyonel destek alın.

Tüm bu işlemleri yapmanıza rağmen aracınızdaki bozuk süt kokusundan bir türlü kurtulamadıysanız artık profesyonellerden destek alma zamanınız gelmiş demektir. Araç temizlemede uzman kişilerin eline aracınızı bırakabilirsiniz. Özel malzemeleri ve temizleme teknikleri ile aracınızdaki bu çekilmez koku sorununu halledeceklerdir.

Özellikle sosyal medyada süt dökülmesini yaşamış kişilerin isyanlarını izlemiş olabilirsiniz. Bu yüzden “Benim başıma gelmez.” demeyin ve tüm bu yöntemleri aklınızda tutun. Daha önce başına gelen varsa ve süt kokusu ile lekesinden kurtulmayı başaranları, deneyimleri için yorumlara bekliyoruz.

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