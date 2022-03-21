Bakandan Haziran Ayı İçin 'Asgari Ücret Zammı' Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı sorusunu yanıtladı. Şu an için böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Bilgin, olağanüstü bir durum olması durumunda asgari ücretin gözden geçirilebileceğini belirtti.

Türkiye bir süredir ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçiyor. Açıklanan enflasyon verileri de bunun en net göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Akaryakıttan gıda ürünlerine kadar her kalemde fiyat artışı yaşanması, vatandaşı doğrudan etkiliyor. Hatta öyle bir durumdayız ki 2022 yılı asgari ücreti için belirlenen yüzde 50'lik zam bile alım gücümüzü artırmadı.

Bu durum, bir süredir gündeme getiriliyor. Hatta artan fiyatlar nedeniyle asgari ücrete yeni bir zam yapılması dahi gündeme getirildi. Şimdiyse bu konunun doğrudan muhatabı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bazı açıklamalar geldi. Dünya'ya konuşan Bilgin, "Asgari Ücrete Yazın da Zam Gelir mi?" sorusunun cevabını verdi.

Asgari ücrete ikinci bir zam gelmeyecek

Bakan Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalara göre asgari ücret için en azından şimdilik ikinci bir zam durumu söz konusu değil. Bunun yapılabilmesi için ancak olağanüstü şartların oluşması gerektiğinden bahseden Bilgin, şu an için böyle bir şey olmadığını ifade ediyor. Vedat Bilgin'in bu konudaki açıklaması şöyle:

"Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır."