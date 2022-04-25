İstanbul Ticaret Odası Satış ve Servis Komitesi Meclis Üyesi Ziya Alp Gülan, otomobil fiyatlarına devasa zammın yolda olduğunu açıkladı. Gülan, otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin bile günümüz şartlarıyla %25 oranında artacağını ifade etti.

Türkiye’de döviz kurunda kırılan yeni rekorlar ve küreselde devam eden stok kriziyle otomobil fiyatları durdurulamayan şekilde artarken, sıfır otomobil sahibi olmak pek çok kişi için hayal oldu. 300 bin TL’nin altında bile sıfır otomobil artık bulunmazken, yeni otomobil almak isteyenler için bugün ‘daha da geç olmadan’ temalı bir açıklama yapıldı.

Dünya Gazetesi’nden Aysel Yücel’e konuşan İstanbul Ticaret Odası Satış ve Servis Komitesi Meclis Üyesi Ziya Alp Gülan, otomobil fiyatlarında yeni zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Gülan, yıl sonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin en iyi ihtimalle %25 oranında artmasının beklendiğini belirtti.

Gülan’ın açıklaması şu şekildeydi:

“Sadece Rusya-Ukrayna savaşında paladyum madeninin gelmemesi ve zamlanması nedeniyle içten yanmalı motorlarda üretim maliyeti 200 dolar arttı. Diğer yandan enerji maliyetleri yükseldi. Lojistik maliyetleri arttı. Ayrıca, küresel çapta enflasyon artışı yaşanıyor. Tüm bunları topladığımızda maalesef kur artmasa bile yıl sonuna kadar otomobiller Türkiye’ye yüzde 25 zamlı gelecek.”

Gülan, bu artışın yalnızca otomobillerin fabrikadan çıkıştaki baz maliyetindeki artış olacağını vurgularken, otomobil fiyatlarına yansıyacak artışın vergi ve kura bağlı olarak daha da yüksek olabileceğini söyledi. Gülan, son olarak otomobil pazarının günümüzde yatırım amaçlı olarak otomobil alanlar tarafından canlı kaldığını da ifade etti.