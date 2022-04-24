Rusya pazarından çekilen Volkswagen'in yeni bir büyüme planı üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu kararın ardındaki sebebin ise savaş etkisi ve tedarik zincirindeki sorunlar olduğu belirtiliyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından pek çok global çapta şirket, tepkisini ortaya koymak amacıyla Rusya pazarından çıkma kararı almış; bu şirketlerden birisi de otomobil devi Volkswagen (VW) olmuştu. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi Rusya gibi çok yüklü miktarda gelirin geldiği bir ülke pazarından çıkmanın, şirketler için çok ağır ekonomik sonuçları olabiliyor.

Buna göre Rusya’daki fabrikalarında üretimi durduran Volkswagen’in şimdi yeni bir büyüme planı üzerinde çalıştığı bildiriliyor. VW Grubu CEO’su Herbert Diess tarafından yakın zamanda paylaşılan bir LinkedIn gönderisine göre bu kararın arkasında Volkswagen’in Rusya pazarını terk etmesi sonrasında meydana gelen tedarik zinciri sorunları yer alıyor.

Jeopolitikal değişiklikler ve çip sıkıntısı, VW'yi yeni büyüme planlarına itiyor

Söz konusu paylaşımda Diess, son zamanlarda gerçekleşen jeopolitik değişikliklerin ve savaşın yıkıcı etkilerinin özellikle de ABD genelinde şirketin küresel kırılganlığını ortaya koyduğunu ifade ediyor. Yaşanan tüm bu gelişmeler, her sektörü etkilediği gibi otomotiv sektörünü de derinden sarsmış durumda ve şirketler de bu soruna yeni çözümler arıyor.

VW, sadece Ukrayna'nın işgali nedeniyle değil, aynı zamanda yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle de son zamanlarda tedarik zinciri sorunları yaşıyor. Mart ayında teslimatların bir önceki yıla göre yüzde 37 düştüğünün bildirilmesi de sorununun geldiği ciddi boyutları gösteriyor.

Ukrayna'daki durum, VW'nin Ukrayna'da üretilen bazı parçalara güvenmesi nedeniyle ID.5'in lansmanını bir ay geciktirirken; Çin ile giderek gerilen ilişki, Doğu'daki satışları artırmayı zorlaştırıyor. Bu nedenle VW'nin, 100.000 elektrikli araç satış hedefini yüzde 20 oranla yakalayamadığı belirtiliyor. Çin'in tüm VW satışlarının yüzde 40'ını oluşturduğunu ve buradaki insanların elektrikli otomobilleri benimsemeye çok daha istekli olduğunu düşünürsek bu, şirket adına büyük bir kayıp anlamına geliyor.

VW'nin planı henüz hazır olmadığını kaydeden Diess, önümüzdeki haftalarda plana dair daha fazla ayrıntı paylaşılacağını belirtiyor.