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Otomobiller Bayilerde Daha Ucuza Satılırken Neden Liste Fiyatları Çok Daha Pahalı?

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Sıfır otomobil alırken birçok markanın yüksek liste fiyatı açıkladığını, ancak bayilerde veya kampanyalarda ciddi indirimler sunduğunu görmek mümkün. Peki otomobil üreticileri neden doğrudan daha düşük fiyat açıklamak yerine bu yöntemi tercih ediyor?

Otomobiller Bayilerde Daha Ucuza Satılırken Neden Liste Fiyatları Çok Daha Pahalı?
Deniz Şen Deniz Şen /

Son yıllarda otomobil satın almayı düşünen birçok kişi, markaların resmi internet sitelerindeki liste fiyatları ile bayilerden aldığı tekliflerin birbirinden farklı olduğunu fark ediyor. Hatta bazı dönemlerde liste fiyatı üzerinden yüz binlerce liralık indirimler görmek bile mümkün olabiliyor. Peki madem bu kadar indirim yapılabiliyor, neden en baştan daha düşük fiyat açıklanmıyor?

Aslında bu durum yalnızca Türkiye'ye özgü değil. Dünyanın birçok ülkesinde otomobil üreticileri benzer fiyatlandırma politikaları uyguluyor. Gelin konunun derinlerine inelim.

İçerikten Görseller

Otomobiller Bayilerde Daha Ucuza Satılırken Neden Liste Fiyatları Çok Daha Pahalı?
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Aslında liste fiyatı, markanın otomobili konumlandırdığı nokta.

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Liste fiyatı, otomobil üreticisinin aracın resmi satış bedeli olarak belirlediği rakamdır. Bu fiyat aynı zamanda markanın ürün konumlandırmasını ve değer algısını da yansıtır. Markalar, araçlarının belirli bir segmentte konumlanmasını ister. Daha düşük bir liste fiyatı, bazı durumlarda modelin algılanan değerini düşürebilir. Bu nedenle üreticiler öncelikle bir referans fiyat belirler ve tüm pazarlama faaliyetlerini bu rakam üzerinden yürütür.

Kampanyalar müşteriyi harekete geçirir...

Haliyle indirim ve kampanyalar tüketicilerin satın alma kararlarını hızlandıran en önemli araçlardan biridir. Birçok kişi belirli bir fırsat gördüğünde satın alma kararını daha hızlı verebilir. Yani liste fiyatının yüksek olmasını psikolojik bir satış tekniğine de benzetebiliriz.

Otomobil üreticileri her şehirde ve bölgede farklı satış koşullarıyla karşılaşabilir.

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Bu nedenle tüm bayilerin aynı fiyat politikasını uygulaması her zaman mümkün olmayabilir. Yüksek liste fiyatı sayesinde bayilere belirli ölçüde pazarlık alanı bırakılır. Böylece bayi, stok durumuna, satış hedeflerine veya bölgesel rekabete göre müşteriye özel teklifler sunabilir.

Bu sayede satış hedeflerini tutturmak da kolaylaşır.

Otomobil üreticileri ve bayiler belirli dönemlerde satış hedefleriyle çalışır. Ay sonları, çeyrek sonları veya yıl sonları yaklaştığında hedeflere ulaşmak için ek indirimler gündeme gelebilir. Bu indirimler genellikle marka tarafından desteklenir ve stokların eritilmesine yardımcı olur. Böylece hem üretici hem de bayi satış rakamlarını artırma fırsatı yakalar.

Unutmamak gerek, her indirim 'gerçekten' indirim anlamına gelmeyebiliyor.

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Bazı durumlarda açıklanan kampanyalar büyük görünse de aracın gerçek piyasa fiyatı zaten o seviyelerde olabiliyor. Bu nedenle araç satın alırken yalnızca indirim miktarına değil, aracın geçmiş fiyatlarına ve rakip modellerin güncel fiyatlarına da bakmak gerekiyor.

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