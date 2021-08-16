Otomotiv Sanayi Derneği'nin açıklamış olduğu verilere göre sektör, temmuz ayında sert bir düşüş yaşamış durumda. OSD, temmuz ayında üretimin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,6 düşerek 65 bin 418 adete gerilediğini belirtti.

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), otomotiv sektörünün temmuz ayındaki üretim verilerini paylaştı. Aktarılan verilere göre geçtiğimiz ay otomobil üretimi %56,9'luk bir düşüşe 33 bin 529'a gerilerken, toplam üretim oranı da %44,6 düşüşle 65 bin 418 adet oldu.

Otomobil sektöründeki en büyük artış oranının binek otomobillerde değil de ticari araçlarda olması dikkat çeken, otomotiv sektörünün toplam ihracatında da düşüş yaşadığı gözlemlendi. OSD'nin verilerine göre toplam ihracat %35,1 düşüşle 50 bin 781'e, otomobil ihracatı ise %50,6'lık bir düşüşle 25 bin 747'e geriledi.

Sektördeki en büyük artış ağır ticari grubunda

Bildiğiniz üzere COVID-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılında, otomotiv sektörü de sekteye uğramıştı. Ancak bu yıl sektör yavaş yavaş toparlanmaya başladı ve geçtiğimiz senenin oranlarını, ocak-temmuz ayları arasında geçmeyi başardı.

2021 yılının ocak-temmuz arasındaki otomotiv üretimi yüzde 11 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2'lik bir oranda artış gösterdiği gözlemlendi. Otomotiv Sanayi Derneği, bu 7 aylık süreçte otomobil üretiminin 449 bin 550 adet olduğunu belirtirken, toplam üretimin ise 705 bin 79 adet olduğunu açıkladı. Son olarak açıklanan bilgilere göre 2020 yılı Ocak-Temmuz dönemine göre ticari araç pazarı %95, hafif ticari araç pazarı %40 ve ağır ticari araç pazarı %112'lik bir artış gösterdi.