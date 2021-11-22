Otomotiv sektöründe yaşanan kriz, firmaları harekete geçirdi. Kara liste oluşturmaya başlayan firmalar, al-sat ile otomobil başına 30-40 bin TL kazanan vatandaşları engellemeye çalışıyorlar. Sistemin işe yarayıp yaramayacağı şimdilik bilinmiyor.

Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi otomotiv oldu. Çip kriziyle birlikte başlayan tedarik sorunları, bayilerde araç bırakmadı. Türkiye'de ise krizi fırsata çevirmeye çalışan bazı kişiler türedi. Araç satın alabilecek paraya sahip olan fırsatçılar, lansman kapsamında nispeten uygun fiyata aldıkları araçları birkaç ay içerisinde 30-40 bin TL gibi karlarla satmaya başladılar. Üstelik hükümetin bu konuda aldığı tedbirler de pek işe yaramadı.

Bu duruma yeni bir çözüm bulunmuş gibi görünüyor. Bazı firmalar, al-sat yaparak birkaç araba parası kazanan bu fırsatçılardan kurtulmak için kara liste oluşturmaya başladılar. Fırsatçıları tek tek tespit etmek için uğraşan şirketler, bu vatandaşlara araç satmamaya başladılar. Süreç içerisinde bazı kişilerin 6 ay içerisinde 3 otomobil satın aldığını tespit eden şirketler, bu isimlere dur demek için uğraşıyorlar.

Al-satçılar, yakınlarını da kullanmaya başladılar

Firmalar tarafından yapılan araştırmalar, fırsatçıların hem durumu belli etmemek hem de hükümetin yaptırımlarından kurtulabilmek için anne, baba, eş ya da kardeş gibi yakınlarını kullanmaya başladıklarını gözler önüne serdi. Bu da bir kara liste oluşturulmasını daha da güçleştirdi. Ancak firmalar, oldukça kararlılar ve ellerinden geleni yapacaklar gibi görünüyor.

Kara liste uygulamasının işe yarayıp yaramayacağı kesin değil. Çünkü normal koşullarda al-sat yapmak hukuka aykırı değil. Üstelik bir otomotiv üreticisinin bir tüketiciye satmıyorum deme gibi bir lüksü de bulunmuyor. Ancak içerisinde bulunduğumuz olağanüstü süreç, kara liste konusunda hükümeti de harekete geçirebilir gibi görünüyor...