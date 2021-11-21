Sıfır otomobillerde ÖTV düşüşünü alıcıları yansıtmamak için yapılan düzenbazlık, bir milletvekili tarafından ortaya çıkarıldı.

12 Ağustos tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesi, sıfır araç almak isteyen vatandaşların yardımına yetişirken otomobil bayilerini ise zor durumda bırakmıştı. Daha sonrasında ise Ticaret Bakanlığı, ÖTV indirimine rağmen fiyatlarını düşürmeyen bayileri tespit ederek onlara ceza kesmişti.

Ancak görünen o ki sıfır otomobil bayileri hem cezadan kaçmak hem de araçları yüksek fiyattan satmak için yeni bir yol buldu. Sıfır otomobillerdeki bu ‘düzenbazlığı’ ortaya çıkaran kişi ise İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta oldu.

"Seri plaka basılıyor"

Milletvekili Erhan Usta, yapılan haksızlıkla ilgili bir video çekerek Twitter hesabından paylaşımda bulundu. “Otomobil fiyatları neden düşmüyor? Sıfır otomobillerde yapılan düzenbazlığı, soygunu anlatıyorum! Buyurun hep birlikte izleyelim.” diyerek paylaştığı video kısa sürede dikkat çekti.

Usta, videoda gösterdiği araçların sıralı plakaya sahip sıfır araçlar olduğunu ve bu araçların bayiler tarafından plakalandırılarak ÖTV indirimine takılmadan ikinci el olarak satıldığını söyledi. İkinci el araç fiyatlarında herhangi bir düzenleme olmadığı için bu araçların bayi fiyatından 50-60 bin TL yükseğe satılarak ÖTV yüzünden oluşan indirimin ‘ortadan kaldırıldığını’ söyleyen milletvekili, bu durumun incelenmesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Videonun ardından yetkililerden ya da otomobil bayilerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Twitter’daki kullanıcılar ise bu duruma tepki gösterdi.