Yeni düzenleme ile engelli araç alımlarında 10 yıl satış yasağı ve %20 yerli üretim zorunluluğu getirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yeni düzenleme ile engelliler için ÖTV muafiyetli araç satışında önemli değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikle, daha önce 5 yıl olan satış yasağı süresi, 10 yıla çıkarıldı. Engelli vatandaşlar için alınan ÖTV muafiyetli araçlar, bundan böyle 10 yıl boyunca satılamayacak.

Yerli üretim şartı getiliyor

Düzenleme kapsamında bir diğer önemli değişiklik ise yerli üretim şartının getirilmesi oldu. Yeni kurallara göre, ÖTV muafiyetli araçların satılabilmesi için araçlarda en az %20 yerlilik oranı aranacak. Bu uygulama ise yerli üretimi teşvik etmek ve araçların daha güvenilir olmasını sağlamak amacıyla getirildi.

Yeni düzenleme ile yalnızca belirli şartlara uyan araçlar, ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek. Bu şartlar arasında araçların üretiminde yerli katkının artırılması ve satış yasağının uzatılması gibi adımlar yer alıyor.